L'italiano Retornaz batte il canadese Gusho 7-6 nel Campionato mondiale di curling maschile – Sport

Foto: stampa canadese

SCHAFFHAUSEN, SVIZZERA — Lunedì il canadese Brad Gushue ha perso la sua prima partita al Campionato mondiale di curling maschile, perdendo 7-6 contro l'italiano Joel Retornaz all'IWC Arena.

Retornaz ha realizzato un par aperto sul giro di quattro piedi in un finale extra per la vittoria. Ciò ha lasciato la sua squadra italiana in testa alla classifica in un pareggio a quattro con Canada, Germania e Stati Uniti, 3-1.

Joshu, di St John's, Nuova Delhi, ha detto di essere stato in difficoltà nella prima metà della partita.

“L'ho cambiato e ho preso Geoff (Walker) e una volta che l'ho avuto è stata una cosa completamente diversa”, ha detto. “Una delle rocce si stava raggrinzindo più dell'altra. Mi stava giocando brutti scherzi e non mi permetteva di avere fiducia in dove stavo mettendo la scopa.”

Lo svedese Niklas Edin (5-0) e il campione scozzese Bruce Mowatt (4-1) sono in testa alla classifica dei quarti di finale dopo sette pareggi. L'americano John Schuster e il tedesco Mark Moskatewicz hanno pareggiato con Canada e Italia, 3-1.

Nelle altre partite del pomeriggio, la Svezia ha battuto il norvegese Magnus Ramsville 10-8 ai supplementari, la Scozia ha battuto il neozelandese Anton Hood 8-2 e lo svizzero Jannick Schwaler ha vinto 8-5 sull'olandese Wouter Gosgens.

La Svizzera era appena fuori dalle sei squadre di qualificazione sul 2-2. Norvegia, Olanda, Lukas Klima della Repubblica Ceca e Shinya Abe del Giappone sono stati i successivi con un risultato di 1-3.

Gushue era inattivo all'udienza di lunedì sera. La sua squadra, composta da Walker, terzo Mark Nicholls e secondo EJ Harnden, tornerà martedì mattina contro la Nuova Zelanda (0-4).

Il Canada ha segnato il 90% contro gli italiani, che hanno chiuso con l'87%.

Gli italiani erano primi sul tabellone dopo che il Canada aveva commesso un errore nella seconda manche. Gushue è stato pesante nel tentativo sul ghiaccio e Retornaz ha trasformato il pareggio per la coppia.

Il Canada è stato costretto al terzo finale mentre Gushue cercava di ritrovare il suo peso.

“Sono deluso”, ha detto. “Personalmente, ho sbagliato un paio di tiri all'inizio che hanno fatto oscillare il due-e-uno. Nel terzo, abbiamo avuto una piccola possibilità di recuperare il due e le cose si sono sistemate”.

L'Italia ha rinunciato al recupero al sesto finale dopo aver saltato diversi punti. Ciò ha permesso al Canada di raccogliere tre blocchi nell'anello di quattro piedi.

Retornaz ha deciso di eliminare un doppio e rinunciare a un singolo, pareggiando la partita.

Il Canada ha avuto una possibilità per un triplo – e la vittoria – al 10° finale, ma il jab al naso di Gushue è andato troppo lontano e Retornaz lo ha seguito con un doppio takeout. Gushue poteva disegnare solo due persone e un pareggio.

“Abbiamo appena spazzato via la mia prima roccia”, ha detto Joshu, “Se l'avessimo centrato in pieno, avremmo mentito tre volte, saremmo stati sepolti e lui avrebbe dovuto fare un doppio gioco solo per tagliarci fuori.” A due.

“È stato un po' sfortunato ed è stato solo un po' di panico ed eccessivo e Joel ha lasciato una doppietta facile. Avevamo ancora due gol, il che è difficile contro questi ragazzi, ma ce ne sono stati tre”.

Il gioco avanti e indietro continua fino a venerdì sera. Domenica sono in programma le partite per le medaglie.

Il Canada ha vinto l’oro per l’ultima volta nell’evento nel 2017, quando Gushue vinse a Edmonton.

Questo rapporto della Canadian Press è stato pubblicato per la prima volta il 1 aprile 2024.