Programma televisivo sabato 4 giugno. Quali programmi sportivi, film e spettacoli di intrattenimento sono presenti nelle reti. La prima partita della Romania nella Nations League

Lo sport avrà un ruolo molto importante nel palinsesto televisivo di sabato 4 giugno, con le partite della Nations League, in particolare la partita di Podgorica tra Montenegro e Romania, con il calcio dello spareggio promozione 2a Lega e dello spareggio promozione-uscita 2a Lega. -off, con le semifinali nella Final Four della Champions League di pallamano femminile e nella Finale femminile al Roland Garros.

Le partite della Nations League in TV sabato 4 giugno

Edi Iordnescu ha fatto il suo debutto ufficiale dalla panchina con la nazionale rumena in questa partita in Montenegro. Anche nel nostro gruppo possiamo vedere Finlandia – Bosnia ed Erzegovina. La partita più calda della Società delle Nazioni sarà quella tra Italia e Germania. L’Inghilterra andrà a Budapest per affrontare l’Ungheria. La Turchia incontrerà le Isole Faroe sul suo territorio.

Si disputeranno anche le partite del girone di qualificazione alla Seconda Divisione, e DigiSport trasmetterà in diretta la partita tra Hunedoara e Minauer Baia Mare, due squadre che da anni vivono buoni periodi in Prima Divisione e a Las Palmas delle Canarie Le isole sono in fiamme. Si è conclusa la gara di ritorno della semifinale per la promozione nel campionato spagnolo, tra la squadra locale e Tenerife.

Non alle 16:00 Finale di tennis femminile al Roland Garros: Iga Swiatek – Corey Gauff: Eurosport 1

Finale di tennis femminile al Roland Garros: Iga Swiatek – Corey Gauff: Non alle 16:00 Girone Promozione Calcio, secondo turno di campionato: Hunedoara – Minauer Baia Mare: DigiSport1

Girone Promozione Calcio, secondo turno di campionato: Hunedoara – Minauer Baia Mare: Non alle 16:00 Nations League: Armenia – Irlanda: DigiSport 3, Prima Sport 1

Nations League: Armenia – Irlanda: Non alle 16:15 Finale di Champions League di pallamano femminile UEFA: Györ – Esbjerg: DigiSport 2, Arancione Sport 1, Prima Sport

Finale di Champions League di pallamano femminile UEFA: Györ – Esbjerg: Non alle 19:00 Lega delle Nazioni Calcio: Ungheria – Inghilterra: DigiSport 1, Prima Sport 1

Lega delle Nazioni Calcio: Ungheria – Inghilterra: Non alle 19:00 Lega delle Nazioni Calcio: Finlandia – Bosnia: DigiSport3, PrimaSport

Lega delle Nazioni Calcio: Finlandia – Bosnia: Non alle 19:00 Nations League: Lituania – Lussemburgo: DigiSport4

Nations League: Lituania – Lussemburgo: Non alle 21:45 Nations League: Montenegro – Romania: Prima televisione

Nations League: Montenegro – Romania: Non alle 21:45 Nations League: Italia – Germania: DigiSport 1, PrimaSport 1

Nations League: Italia – Germania: Non alle 21:45 Nations League: Turchia – Isole Faroe: DigiSport2, PrimaSport

Nations League: Turchia – Isole Faroe: Non alle 22:00 Qualificazioni di calcio: Il ritorno del campionato spagnolo: Las Palmas – Tenerife: DigiSport4

Cinque film su PRO TV nel palinsesto televisivo di sabato 4 giugno

L’intrattenimento televisivo di sabato 4 giugno è l’attrazione principale della trasmissione speciale su Antena 1 di Te connosac de undeva. Oltre a questo programma, abbiamo anche Eyes from the Shadow su D Channel e Dez-ordine su Naţional TV. Piovono invece film, solo cinque su PRO TV.

Mattina e pranzo sono riservati ai bambini e ai ragazzi. Iniziamo con Dolphin Energy dalle 10:00, seguito da Mr. Bean in vacanza. Operazione Ham Ham, io e il principe. Solo dalle 20:00 abbiamo qualcosa da guardare anche per gli adulti: Conflitto finale e 007 – Don’t Die Today. TVR 1 risponde con tre film: I fuggitivi, La trappola dei mercenari e District 13.