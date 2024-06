Hiroki Sano, CEO di Lupinus Co., Ltd., interverrà come docente all’Open College Business Course presso l’Università delle Scienze di Tokyo – CNET Japan

Da lunedì 3 giugno 2024 a lunedì 17 giugno 2024 parlerà Hiroki Sano, CEO di Lupinus Inc.. (Sede: Minato-ku, Tokyo), in qualità di docente dell’Open Business Course presso la Tokyo University of Science Business School. Vorrei informarvi di questo.

È la terza volta che frequento questo corso ed è stato accolto molto bene dai partecipanti.

(Voci dei partecipanti)

“Mi sono reso conto che la nostra struttura e il nostro modo di considerare la strategia erano rimasti obsoleti. Volevo incorporare i moderni metodi dell’era DX.”

“Dato che avevo effettivamente a che fare con i clienti, i contenuti erano realistici e utili.”

Di seguito è riportata una panoramica di questa conferenza.

Penso che oggi ai leader venga chiesto come possono utilizzare i dati e l’intelligenza artificiale per trasformare le loro aziende.

Riteniamo che l’uso dei dati e dell’intelligenza artificiale sarà essenziale per la futura trasformazione aziendale e che la capacità di identificare i problemi in un ciclo più breve che mai e di apportare piccole correzioni attraverso la loro risoluzione sia la chiave per creare grandi innovazioni.

D’altra parte, nonostante il forte appello all’uso dei dati e dell’intelligenza artificiale, è anche vero che i risultati sono limitati, soprattutto rispetto al mondo globale, ed è difficile raggiungere risultati aziendali di ampio respiro di conoscenza è necessaria.

Questo corso fornirà una panoramica delle conoscenze necessarie per la trasformazione organizzativa utilizzando i dati e l’intelligenza artificiale e coprirà le basi della pianificazione strategica e guiderà la trasformazione sulla base di questa panoramica. Oltre all’approccio tradizionale di creazione di un piano e successivo svolgimento, presenteremo diversi modi per adattare queste iniziative a iniziative a livello aziendale, come la creazione di consenso con le parti interessate rilevanti, il cambiamento della cultura e il miglioramento delle competenze. Inoltre, presenteremo il quadro che dovrebbe essere utilizzato nella pianificazione strategica e spiegheremo i punti necessari per l’implementazione. In particolare, riteniamo che valutare il valore delle iniziative dal punto di vista del cliente sia un elemento importante delle recenti iniziative e forniremo anche spunti su cui riflettere.

3 giugno 2024 (mese) 19:00~20:30

La storia completa della trasformazione aziendale utilizzando dati e intelligenza artificiale

10 giugno 2024 (mese) 19:00~20:30

Pianificare strategie di azione per ottenere il cambiamento

17 giugno 2024 (mese) 19:00~20:30

L’essenza di guidare la trasformazione utilizzando dati e intelligenza artificiale

connessione

■ Profilo dell’oratore

LUPINUS LIMITATA

Direttore rappresentativo e Presidente

Hiroki Sano

Entra in Accenture come neolaureato e PJT è stato costantemente coinvolto nella consulenza aziendale contribuendo a migliorare i risultati di punta delle aziende clienti.

Ha creato un gruppo di utilizzo dei dati specifico del settore finanziario e ha guidato un team di 30 persone.

Successivamente, è diventato indipendente nel 2021 e ha fondato Lupinus, una società di consulenza aziendale finanziata a livello locale, e ha guidato diversi team PJT di riforma principalmente per istituzioni finanziarie, società di telecomunicazioni e altri grandi clienti del settore.

■ Panoramica dell’azienda

Nome dell’azienda: Lupinus Company Limited

URL:connessione

Ubicazione: 〒108-0073 The Portal Mita 3-2-8 Mita, Minato-ku, Tokyo 4° piano

Fondata: 12 agosto 2021

Attore: il regista ad interim Hiroki Sano

