Prosecco DOC: una fetta frizzante d’Italia

[Advertorial] Salice. Estate, sole e tanta gioia di vivere: a luglio gli intenditori possono concedersi una sorpresa davvero speciale. Delicado Wein- & Feinkosthandel vi invita dall’8 al 22 luglio alle Settimane delle specialità, dove la proprietaria Kerstin Schug e i suoi ospiti festeggeranno con un delizioso Prosecco DOC.





Il Prosecco DOC non è solo una bevanda, è un pezzo della gioia di vivere italiana. Motivo sufficiente per immergersi nel mondo frizzante di questo famoso spumante italiano e scoprirne la diversità e la raffinatezza Kirsten Schug, “Dal crudo all’intensamente secco, dal fruttato al floreale – vi offriamo la gamma completa.” Le settimane del commercio specializzato di Delicado a Weiden offrono quindi l’opportunità di degustare e gustare una selezione.

Un emozionante viaggio di scoperta

La proprietaria e il suo team accompagnano tutti gli interessati in un piacevole viaggio di scoperta. Gli ospiti apprendono di più sulla produzione del Prosecco DOC, sul suo aroma caratteristico e sulla temperatura di servizio ideale per garantire che ogni sorso sia piacevole. “Venite e lasciatevi contagiare dalla gioia della vita italiana”, invita Kirstin Shug.

Il Prosecco DOC sarà protagonista anche della “Serata Speciale Estate di Degustazione e Mixology” del 19 luglio. Registrazione e informazioni

Quello che dovresti sapere sul Prosecco DOC originale

Indossa un contrassegno fiscale ai fini dell’identificazione. Sembra bello, ma non è un espediente di design: ogni collo di bottiglia è adornato con una fascia da vino DOC ufficiale. Oltre al marchio DOC sono presenti lo stemma nazionale e il numero di controllo che può essere utilizzato per tracciare l’intero processo produttivo.

È reale solo da una bottiglia di vetro. Per identificarlo come Prosecco DOC è obbligatoria la dichiarazione in etichetta. Inoltre, viene prodotto e commercializzato solo in contenitori di vetro e non in botti o lattine.

Colpisce con il suo profumo fruttato. Con sapori di mela, pesca, pera e un tocco di agrumi, il Prosecco DOC è una nobile esperienza di consumo.

Ha un’origine protetta. DOC sta per “Denominazione di Origine Controllata” (tedesco: Denominazione di Origine Protetta). Il Prosecco DOC è prodotto in una zona geografica specifica.

Proviene esclusivamente dall’Italia nord-orientale. L’area di crescita si estende nelle regioni Veneto e Friuli Venezia Giulia. Lì cresce l’uva, protetta dalle Dolomiti a nord e dal Mare Adriatico a sud. Grazie a queste condizioni climatiche ideali nasce dell’ottimo Prosecco DOC.