11 cantine da visitare in Lituania quest’estate | vita

Molti di loro organizzano intrattenimento turistico rurale, noleggiano kayak, preparano la cena, offrono alloggio o visite guidate ai vigneti lituani e ai campi di frutta e bacche.

“L’idea di creare una mappa accessibile e comprensibile delle cantine lituane esiste da molto tempo, ma quando abbiamo visitato i vigneti polacchi l’anno scorso, abbiamo visto quanto si è sviluppato il turismo locale nel paese vicino sono già stati pubblicati, e i turisti locali lo utilizzano E gli stranieri stanno attivamente mappando “La Lituania resta sempre più indietro, anche se sentiamo costantemente che è necessario incoraggiare le persone a divertirsi nel loro paese, a scoprire le piccole città e gli agricoltori. sono incoraggiati a impegnarsi nel turismo rurale”, ha commentato Arunas Starkus, autore del libro Idea e redattore capo della rivista “Vyno zurnal”.

Prima di andare nelle cantine, verificare con i proprietari.

Anche le cantine sono taggate nell’interattivo Google Maps sulla mappa.

Compilato da “Vyno zurnalas”/Mappa lituana del turismo del vino

“Jiri Mitai” è la cantina più vicina a Vilnius

Dopo aver guidato solo 40 minuti. In auto da Vilnius raggiungerai la fattoria di Giedrius e Irma Kaukai, dove crescono più di 1,5 mila piante. Quindici specie diverse di sorbi selvatici e quasi mille cespugli di bucaneve.

Da queste bacche i produttori di vino producono anche succhi analcolici, gli ospiti vengono viziati con pilaf e dolci fatti in casa in uno spazio privato e vengono organizzate degustazioni.

Secondo G.Kaukos, il periodo migliore per visitarla è la fine di luglio e agosto, quando si possono vedere le bacche rosse e mature.

Sebbene la famiglia Kaokai non coltivi uva, la loro fattoria attira l’attenzione dei media stranieri. Famosa guida gastronomica austriaca “FalstaffAivaras Hansson, l’editore nordico, è rimasto colpito dalla disposizione dell’azienda vinicola e dalle ambizioni dei viticoltori.

il padre. Sant’Antonio Dzicano. 1, Villaggio Bonaso, Suzyuni Sen, distretto di Vilnius.

Foto d’archivio personale/Casa di felice anno nuovo vicino a Vilnius

Il “Memel Wine” è l’orgoglio della regione di Klaipeda

L’azienda vinicola si trova tra Prikoli e Dreverna nella regione di Klaipeda. I prati si estendono a perdita d’occhio, le foreste sono divise in aree dalla forma regolare da canali d’acqua, e oltre la laguna, nella Penisola dei Curi, riconosciuta patrimonio dell’UNESCO, si trovano dune di sabbia di eccezionale bellezza. È uno degli angoli della natura meno toccati dall’uomo.

Nello splendido edificio in mattoni rossi della cantina si svolgono servizi fotografici, ricevimenti nuziali, degustazioni di vini, degustazioni di formaggi fatti in casa e tour.

Via Bigaulio. 16, Prikoli, distretto di Klaipeda.

Foto di archivio personale / Azienda vinicola “Memel wine” a Klaipeda

“Česlovo vyninė” è la prima azienda vinicola a conduzione familiare in Lituania

La prima azienda vinicola a conduzione familiare in Lituania, fondata nel 2004. In un’unica fattoria centenaria all’incrocio tra la Grande e la Piccola Lituania.

L’enologo Česlovas Ramoška produce vini biologici di frutta e bacche, incanta i turisti con il suo carisma, organizza degustazioni e visite guidate, offre spuntini e mostra la vera ospitalità Žemati.

Cotto in 1, zona Siloti

“Šušvės midus” – turismo rurale, intrattenimento e istruzione

Erikas Augustinavicius è un apicoltore di terza generazione e suo nonno e sua madre gli hanno trasmesso i segreti dell’apicoltura e della produzione del miele. Nel 2015 ha aperto le porte all’idromele come unico produttore tradizionale di idromele nel paese.

Nelle degustazioni per turisti e gruppi, i partecipanti vengono introdotti ai segreti e alla storia della produzione dello sciroppo, vengono trattati con prodotti gourmet e viene insegnato come realizzare candele di cera.

Coloro che pianificano un soggiorno più lungo possono soggiornare in una rustica casa turistica in riva al fiume e fare un’avventurosa gita in kayak sul fiume Šušvė.

Via Blincaiglio. 18, villaggio di Blinkaijali, distretto di Kedenyai.

“Šušvės midus” nel distretto di Kėdainiai

Azienda vinicola di famiglia “Vyno kerai”: educazione ed escursioni nella regione di Kaunas

“Vyno kerai” è la prima azienda vinicola di famiglia a Kaunas. Il mastro enologo Artūras Ramaškevičius ha ereditato questo mestiere dai suoi nonni.

Nel 2010, accanto al palazzo Zypliai (distretto di Shakiai, Lukšiai sen.), allora in fase di restauro, la famiglia Ramaškevičius ha piantato un vigneto, che coltiva ancora oggi con l’aiuto della comunità Lukšiai. Tuttavia, la cantina stessa è a Kaunas.

Tuttavia, i viticoltori che si prendono il loro tempo li invitano a visitare il Palazzo Zypliai, dove cresce anche l’uva, e il Palazzo stesso è un oggetto culturale visitato e un luogo popolare per servizi fotografici e celebrazioni.

Via Viti. 1, Kaunas e Ziblich Manor, distretto di Šakių, Lukšiau sen.

“Anykščiai Wines”: visita di una delle più grandi cantine della Lituania

I dipendenti del Centro visitatori “Anykščių vyno” vi invitano ad Anykščias, nella cantina, che coltiva le tradizioni vinicole lituane da quasi un secolo e presta particolare attenzione alla natura.

Durante le visite, i visitatori apprendono la storia dell’azienda vinicola, iniziata nel 1926, le tradizioni e il processo di produzione del vino.

S. Dario e S. Via Gireno. 8, Anixxiae

“Ruksala” – veri vigneti lituani e turismo rurale

“Roksala” è un’azienda vinicola a conduzione familiare situata nel nord della Lituania, nella regione di Rokiškis. È gestito da Raimundas e Lucas Nagelis.

I viticoltori producono vino dalle proprie uve, comprese le autentiche varietà di uva lituane.

Roxala invita i turisti non solo per le degustazioni, ma anche per visite ai vigneti, alla cantina, alla cantina e alla foresta di Roxala.

Villaggio Tarochiai 8 distretto di Rokiskis

Vigneto “Roxala” a Rokiski

La cantina Ilzenberg Manor è il luogo preferito dai turisti

Molto probabilmente tutti hanno visto i prodotti Ilzenberg Manor sugli scaffali dei negozi, e il maestoso Ilzenberg Manor è un punto di riferimento culturale da non perdere con oltre 500 anni di storia.

Oggi, il palazzo completamente restaurato porta avanti la tradizione agricola naturale, sponsorizza il più grande vigneto della Lituania, organizza escursioni ed eventi con un menu degustazione preparato solo la sera dallo chef del ristorante, degustazione di vini e snack nel palazzo.

Durante la stagione, da maggio a ottobre, si svolgono regolarmente degustazioni preannunciate e il ristorante è aperto. Può diventare un intero viaggio di fine settimana.

Villaggio Ilsenberg 4, Gudupi Sen, distretto di Rokiškis.

Castello di Elzenberg

“Saulės midus” è il regno delle api di Šiauliai

“Saulės midus” si trova nel distretto di Šiauliai. Il suo fondatore, Roma Mačienė, è un vero ambasciatore delle api che vale la pena conoscere per tutti gli amanti della natura. Roma è il primo produttore di vino ad ottenere una licenza di vinificazione in Lituania e educa i suoi visitatori sulla produzione di candele, vende ciotole di cera, miele e organizza sessioni di degustazione che ricevono recensioni entusiastiche.

Prenditi cura di lui. 53, Jinkenai, distretto di Xiaoliai.

Cantine “Gintar Seno”.

Hai mai visitato una cantina? Gintaras Sinkus, un enologo con sede nella regione di Zarasai, mostra ai viaggiatori le sue cantine piene di romanticismo e storia con botti vere, e gli intenditori sono invitati a coccolarsi presso il ristorante “Brut Wine” situato nello stesso Zarasai o addirittura a pernottare in hotel .

Godalocki K. 12 Distretto di Zarasai

Cantina Cino Ambrata

Azienda vinicola “Mila” ad Alytos

Nel 2022 è stata fondata la prima azienda vinicola che produce frutta e bacche naturali nel sud della Lituania.

Due famiglie hanno realizzato il loro sogno di avviare un’attività vitivinicola, alla quale i membri delle due famiglie – Jakinvicius e Adamonis – contribuiscono con le proprie mani. Intorno alla cantina furono piantati 5mila alberi. Il vigneto crea un ambiente autentico per gli amanti della natura e del vino.

Via Kaunas. 48 Villaggio di Alytos, distretto di Alytos.