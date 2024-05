Protezione contro l’oidio. Più efficace dei prodotti chimici acquistati in negozio • cxid.info

16 maggio 2024 / Cultura

Affinché le zucchine possano godere di un raccolto generoso, è importante non solo fornire loro un’alimentazione adeguata, ma anche prendersi cura della loro immunità. Ad esempio, queste piante spesso soffrono di oidio. Per impedirne lo sviluppo, non è necessario acquistare prodotti chimici costosi: puoi anche utilizzare mezzi improvvisati.

Che aspetto ha l’oidio ed è pericoloso?

A volte è difficile per un giardiniere alle prime armi riconoscere questa malattia. Pertanto, vale la pena parlare dei sintomi principali. L’oidio è una malattia fungina che colpisce non solo le zucchine, ma anche molte altre colture.

Si manifesta sotto forma di un caratteristico rivestimento bianco che si forma sulle foglie. All’inizio, questi punti sono appena percettibili, ma gradualmente iniziano a fondersi in una grande placca, diffondendosi ai frutti e ai raccolti vicini.

Se la malattia non viene curata in tempo, porterà all’essiccamento della pianta e ad una diminuzione della resa. La pianta potrebbe anche morire.





I migliori rimedi popolari contro l’oidio

Per proteggere le piantagioni, è sufficiente effettuare un trattamento preventivo utilizzando mezzi convenienti che molte persone hanno a casa.

Bibita

Questo prodotto aiuta a proteggere le piante non solo dall’oidio, ma anche dagli afidi e dai loro bruchi.

Per preparare la soluzione sciogliere un cucchiaino di bicarbonato di sodio in un litro d’acqua.

Una volta che la polvere si sarà sciolta, irrorate il liquido sulle zucchine.

Decotto di tanaceto

Per preparare questo prodotto è necessario assumere 50 grammi di tanaceto farmaceutico secco.

Quindi è necessario metterlo in una casseruola, aggiungere un litro di acqua calda e far bollire per circa 30 minuti.

Successivamente, il brodo dovrebbe riposare per almeno due ore.

Quindi è necessario diluirlo con acqua in rapporto 1: 5 e trattare le piante con fogliame.

Siero

Puoi usare il siero di latte o il latte normale. Il trattamento è efficace non solo per la prevenzione, ma anche per il decorso lento della malattia.

Per preparare la soluzione diluire 100 ml di latte o siero di latte in un litro d’acqua.

Se la condizione è avanzata, è possibile aumentare la concentrazione, quindi il latte e l’acqua devono essere miscelati in un rapporto 1:2.

Come nei primi due casi, la soluzione viene utilizzata per la spruzzatura.

Infuso di aglio

Non è l’odore più gradevole, ma è un metodo molto efficace.

Prendete cinque chiodi di garofano schiacciati e versatevi sopra un litro di acqua bollente.

Lasciare l’aglio in infusione per una notte, quindi filtrare la soluzione attraverso una garza.

Quindi aggiungi tre litri di acqua calda: ora puoi iniziare a spruzzare.

Equiseto

Ha proprietà antimicrobiche e antifungine naturali, che aiutano a uccidere l’infezione.

Devi versare 50 grammi di erba tritata con un litro d’acqua e lasciare agire per 12 ore.

Se non vuoi aspettare, puoi aggiungere acqua calda all’erba e farla bollire per mezz’ora. Quindi dovrai insistere per non più di quattro ore.

Il brodo finito viene diluito con acqua pulita in rapporto 1: 5 e spruzzato sulle piante.

