Quali sono le partite di Euro 2024 oggi? Il programma delle partite di sabato prevede Spagna e Italia

Dopo Germania e Scozia hanno aperto il gioco In Euro 2024 Il torneo raggiunge il suo culmine venerdì con tre partite consecutive sabato.

Il torneo inizia con due squadre che punteranno alla qualificazione alla fase a gironi: Ungheria e Svizzera. Gli svizzeri sono guidati da Granit Xhaka, che ha aiutato il Bayer Leverkusen a finire imbattuto nella Bundesliga 2023-24. Dominik Szoboszlai, il capitano ungherese che gioca per il Liverpool, è il maestro del centrocampo su cui si farà affidamento per controllare il flusso di gioco.

Uno dei favoriti per vincere Euro 2024La Spagna affronta la Croazia, che ha giocato la finale della Coppa del Mondo 2018. Mentre il 38enne Luka Modric è ancora nella rosa della Croazia, la Spagna ha una stella nascente in Lamine Yamal.

Sabato l’Italia, campione d’Europa in carica, affronterà l’Albania in finale. Nonostante il suo status di detentrice del titolo, l’Italia entra nel Campionato Europeo come un cavallo oscuro nel torneo. Nel frattempo, l’Albania non ha nulla da perdere e potrebbe gettare al vento la cautela.

Le speranze dell’Ungheria a Euro 2024 risiedono nel talentuoso centrocampista Dominik Szoboszlai (10).

Ecco tutto quello che devi sapere sulle partite di UEFA Euro 2024 in programma sabato:

Come guardare le partite di Euro 2024 sabato

➤ Ungheria-Svizzera, 9:00 ET (FUBO)

Questa è una delle cinque partite di Euro 2024 che verranno trasmesse in esclusiva su Fubo.

➤ Spagna-Croazia, 12:00 EST (FOX)

Derek Ray (commentatore della partita), Robert Green (analista), Tom Rinaldi (reporter a margine) e Mark Clattenburg (analista delle regole) forniranno la copertura per FOX Sports.

➤ Italia-Albania, 15:00 ET (FOX)

Jackie Utley (commento del gioco), Warren Barton (analista) e Mark Clattenburg (analista delle regole) forniranno la copertura per FOX Sports.

La programmazione televisiva in lingua spagnola è disponibile su TUDN, Univision e UniMás.

Come trasmettere le partite di Euro 2024

Fox Sport Sarà garantita la trasmissione in diretta delle partite. Aggiustare Fornirà un’opzione di live streaming per trasmettere in spagnolo. È disponibile anche lo streaming live su Fubo.

Dove si disputeranno sabato le partite di Euro 2024?

Ungheria vs. Svizzera — Colonia (RheinEnergieStadion). Il RheinenergieStadion, che ha ospitato anche cinque partite della Coppa del Mondo del 2006, è lo stadio di casa della squadra di calcio tedesca Köln.

Spagna-Croazia — Berlino (Stadio Olimpico). Lo Stadio Olimpico fu inaugurato per le Olimpiadi estive del 1936 e ospitò anche tre partite della Coppa del Mondo del 1974 e sei partite, incluse La famosa finale Tra Italia e Francia – Per la Coppa del Mondo 2006 È il solito stadio di casa del club tedesco Hertha Berlin.

Italia-Albania – Dortmund (Signal Iduna Park). Conosciuto anche come Stadio Westfalia, il Signal Iduna Park è lo stadio di casa della squadra di calcio tedesca Borussia Dortmund Ha giocato la finale di Champions League 2024 contro il Real MadridLo stadio ha ospitato quattro partite della Coppa del Mondo del 1974 e sei partite della Coppa del Mondo del 2006.

Quali gironi di Euro 2024 giocheranno le squadre sabato?

Ungheria e Svizzera sono nel primo girone insieme a Germania e Scozia, Chi ha giocato venerdì?. Albania, Croazia, Italia e Spagna sono nel Gruppo B.

A volte consigliamo prodotti e servizi interessanti. Se effettui un acquisto facendo clic su un collegamento, potremmo guadagnare commissioni di affiliazione. Le redazioni della rete USA TODAY operano in modo indipendente e non influenzano la nostra copertura.

Questo articolo è apparso originariamente su USA TODAY: Le partite di Euro 2024 di sabato: calendario, live streaming e informazioni TV