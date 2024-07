I servizi segreti statunitensi hanno affermato di aver precedentemente respinto la richiesta di ulteriore sicurezza avanzata dalla campagna di Trump da parte di CBC News

I servizi segreti hanno ora riconosciuto che negli anni precedenti l’attentato alla sua vita in una recente manifestazione in Pennsylvania, alcune richieste elettorali per rafforzare la sicurezza in occasione di eventi organizzati dal candidato presidenziale repubblicano Donald Trump sono state respinte.

All’indomani dell’attacco del 13 luglio, le forze dell’ordine hanno negato di aver respinto tali richieste. Tuttavia, una settimana dopo l’incidente, i servizi segreti hanno ammesso l’accaduto sabato sera tardi Tentativo di omicidio di TrumpAlcune richieste per rafforzare la sicurezza attorno all’ex presidente americano sono state respinte

Questo sarà probabilmente l’obiettivo principale delle udienze del Congresso di lunedì, dove dovrebbe apparire il direttore dei servizi segreti Kimberly Chittle, e poiché i legislatori sono indignati per la violazione della sicurezza che ha permesso al ventenne armato di strisciare sul tetto. .

L’orecchio destro di Trump è stato ferito; Uno dei manifestanti è stato ucciso Altre due persone sono rimaste ferite.

Egli guarda: Trump deve affrontare un’indagine sull’accesso dei servizi segreti al tetto durante il tentativo di omicidio Dopo l’assassinio di Donald Trump, ci sono state serie preoccupazioni e indagini su come un cecchino sia salito sul tetto di una casa a circa 150 metri da dove l’ex presidente stava parlando a una manifestazione all’aperto.

“I servizi segreti hanno una missione ampia, dinamica e complessa. Operiamo ogni giorno in un ambiente di minacce dinamico per mantenere i nostri difensori al sicuro e protetti durante molteplici eventi, viaggi e altri ambienti difficili”, ha affermato Anthony Guglielmi, portavoce principale dell’agenzia. una dichiarazione al Washington Post sabato sera.

Il giornale aveva inizialmente riportato la decisione dell’agenzia di revocare la sua decisione, che secondo lui si basava su domande dettagliate presentate all’agenzia.

“Stiamo implementando una strategia completa e su più livelli che bilancia persone, tecnologia ed esigenze operative professionali”, afferma Guglielmi.

Ha detto che in alcuni casi l’agenzia farà affidamento sulle forze dell’ordine statali e locali senza un’unità dedicata dei servizi segreti.

“Cambiare” utilizzando risorse locali o statali.

“In alcuni casi, quando alcune unità o risorse specializzate dei servizi segreti non sono disponibili, l’agenzia apporta modifiche per garantirne la protezione”, ha affermato Guglielmi.

“Ciò potrebbe includere il coinvolgimento di partner statali o locali per fornire funzioni specifiche o identificare alternative per ridurre l’esposizione complessiva della persona protetta”.

Dopo l’attentato, quando iniziarono a circolare notizie secondo cui l’agenzia aveva respinto le richieste della campagna di Trump, Guglielmi ha rilasciato un comunicato in cui negava ciò.

L’ex presidente Donald Trump è circondato da agenti dopo essere stato colpito all’orecchio destro durante una manifestazione elettorale. (Jane J. Busca/AP)

“C’è una falsa affermazione secondo cui un membro della squadra dell’ex presidente ha richiesto ulteriori risorse di sicurezza ma gli è stato negato”, ha detto Guglielmi in un post sui social media. “Questo è completamente falso. In effetti, abbiamo aumentato le risorse, la tecnologia e le capacità della difesa come parte del ritmo accelerato della campagna”.

Il ministro per la Sicurezza nazionale Alejandro Mayorkas ha affermato che si è trattato di un “fallimento”, mentre molti parlamentari hanno chiesto a Chatel di dimettersi o di essere licenziato. Finora Chatel ha mantenuto il sostegno del presidente democratico Joe Biden e dei sindaci.

Biden, che ha condotto una campagna contro Trump per la rielezione alla Casa Bianca, ha ordinato un’indagine indipendente. Anche il Dipartimento per la Sicurezza Nazionale e le commissioni del Congresso stanno indagando.

Trump ha affermato che non c’erano indicazioni che le forze dell’ordine avessero identificato eventuali sospetti quando l’ex presidente si è insediato in Pennsylvania. Alcuni manifestanti intervistati dopo il tentativo di omicidio hanno affermato di aver visto l’uomo armato sul tetto prima che Trump salisse sul palco e allertasse le forze dell’ordine sulla scena.

Vede pochi minuti prima della sparatoria, gli astanti hanno sottolineato l’uomo armato sul tetto: Pochi minuti prima della sparatoria, gli astanti hanno indicato l’uomo armato sul tetto Il video di un testimone oculare della manifestazione dell’ex presidente Donald Trump del 13 luglio a Butler, in Pennsylvania, mostra diverse persone che notano un uomo sul tetto e attirano l’attenzione degli agenti. Pochi minuti prima dell’incidente, l’uomo aveva aperto il fuoco, sparando a Trump e colpendolo all’orecchio. READ Le fotografie aeree scomparse nascoste ai nazisti forniscono rare buone notizie sul cambiamento climatico

“No, nessuno ne ha parlato, nessuno ha detto che c’era un problema”, ha detto Trump in un’intervista con il conduttore di Fox News Jesse Waters andata in onda lunedì prima che salisse sul palco e un uomo armato aprisse il fuoco. “Possono dire: ‘Aspettiamo 15 minuti, 20 minuti, cinque minuti, qualunque cosa’… Penso che sia sbagliato.

Trump ha anche messo in dubbio la violazione della sicurezza e il modo in cui l’uomo armato è riuscito ad accedere al tetto dell’edificio.

Questa foto mostra la distanza tra il tetto dell’edificio dove era posizionato l’uomo armato e il palco di una manifestazione elettorale di Trump nelle zone rurali della Pennsylvania. (Società di radiodiffusione canadese)

Trump ha detto: “Come ha fatto qualcuno a salire sul tetto? Perché non è stato informato? Perché è stato visto in superficie. “Quindi penseresti che qualcuno farebbe qualcosa al riguardo.”

Gli agenti delle forze dell’ordine locali hanno individuato l’uomo e lo hanno ritenuto abbastanza sospetto da pubblicare la sua foto, e testimoni hanno riferito di averlo visto arrampicarsi sull’edificio.