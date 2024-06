Quando va un po’ lontano Il mondo di Mona

Non so davvero come pubblicarlo, a rischio di saltarci sopra, ma ci proverò.

Come sapete, in questo momento si sta svolgendo la Coppa del Mondo FIFA, quindi è un po’ difficile evitare gli scritti sui giornali. Ieri tutte le notizie del mondo si sono occupate di questi tre uomini.

Tifosi di calcio che “si travestono” da calciatori famosi. La vita sui giornali divenne un inferno perché, ovviamente, fu accusata di “blackface”.

Capisco perfettamente tutta questa faccia nera e cosa puoi e non puoi fare, ma penso che a volte si vada oltre. Questi tre ragazzi si vestono come il loro idolo e frequentano i media. Lo fanno per onorare il calciatore Ruud Gullit (dovevo cercarlo su Google, non sa niente di ragazzi di calcio) e il mondo del PK impazzisce. La risposta dell’idolo che si sente molto orgoglioso dell’intera faccenda sembra meno importante.

Questo è molto difficile per me da capire e penso che probabilmente sia solo pura ignoranza da parte mia, ma non vedo alcun problema nel farlo in questo modo.

Oppure, ad esempio, se vai a una festa in maschera e ti travesti da geisha. Oppure… Satana difficilmente osa scriverlo… ma è un nativo americano. capisci. Mi rifiuto di credere che lo fai per umiliazione, ma perché pensi che sia carino. Non ha nulla a che fare con l’appropriazione culturale. Ricordi quando Katy Perry salì sul palco di un concerto come geisha? Che vita d’inferno. L’ho fatto solo per gli elogi ma no, non ha funzionato affatto.

…Ci si potrebbe chiedere che aspetto abbia Amanda Lind del Partito dei Verdi:

Perché nessuno l’ha impiccata? Per me può apparire esattamente come vuole, ma ancora una volta: appropriazione culturale al suo meglio… giusto?

Naturalmente, le immagini di culture diverse non sono accettabili da nessuna parte, ma quando scegli di apparire in un certo modo perché pensi che sia bello, perché non dovrebbe andare bene? Cosa ne pensi di questo?