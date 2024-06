Le mani dell’ispettore sanitario erano coperte di tangenti

Jalna – Un ispettore igienico-sanitario della Corporazione municipale della città di Jalna è stato colto in flagrante da funzionari del dipartimento anticorruzione a Chhatrapati Sambhaji Nagar venerdì 21. Un caso è stato registrato anche alla stazione di polizia di Sadar Bazar.

Shamsan Baburao Kaspi, 49 anni, ispettore igienico-sanitario di grado 3 presso la corporazione municipale della città di Jalna, si lamenta da diversi anni dei servizi igienico-sanitari e delle finanze pubbliche. Ma poiché era una piccola somma, a nessuno importava. Nei casi sopra menzionati, nella città di Jalna sono stati avviati lavori di costruzione non autorizzati senza ottenere il permesso dell’ente municipale. A questo proposito, un avviso è stato inviato al proprietario dell’edificio in questione ai sensi della Sezione 53(1) della Legge sulla Pianificazione Urbanistica Regionale Municipale del 1966. Per annullare questo avviso, Samson Kaspi ha chiesto una tangente di cinquemila rupie al denunciante davanti al testimone a giugno 20, Ma poiché il denunciante non voleva pagare la tangente, ha evitato il dipartimento anticorruzione di Jalaniya e si è rivolto al dipartimento anticorruzione di Chhatrapati Sambhaji Nagar. Il 21 accettò il pancha con cinquemila rupie Samson Baburao Kaspi, ispettore dei servizi igienico-sanitari, è stato colto in flagrante dagli agenti di questo dipartimento ed è stato registrato un caso anche contro Samson Kaspi presso la stazione di polizia di Sadar Bazar. Una squadra composta dal vice sovrintendente della polizia Dilip Sable e dall’ispettore Keshav Shinde del dipartimento anticorruzione di Chhatrapati Sambaginagar è intervenuta a Jalna.

