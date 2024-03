Quanta RAM è sufficiente per uno smartphone?

La prima cosa da sapere è che la quantità di RAM richiesta su uno smartphone varia a seconda dell'utilizzo che ne farà l'utente. Tuttavia, la maggior parte concorda sul fatto che il livello ideale di RAM sugli smartphone nel 2024 sia intorno ai 6 – 8 GB.

Si dice che 4 GB di RAM siano sufficienti per le esigenze di base di oggi

Naturalmente, i dispositivi con 12 GB di RAM o più aiuteranno gli utenti ad aprire più applicazioni contemporaneamente e questo sarà essenziale se sei interessato ad un utilizzo a lungo termine perché in futuro le applicazioni avranno bisogno di troppa RAM per funzionare perfettamente.

Tornando alla questione della Random Access Memory (RAM) – o memoria ad accesso casuale che ha la funzione di archiviare temporaneamente le informazioni, ogni volta che l'utente spegne lo smartphone, queste informazioni memorizzate verranno cancellate. Quando apri un'applicazione, le informazioni di quell'applicazione verranno salvate nella RAM per eseguirla, quindi più applicazioni apri contemporaneamente, più informazioni verranno archiviate in questo tipo di memoria.

Il problema è che questa memoria è limitata e quando si esaurisce vengono intraprese azioni per liberarla. Quando ciò accade, il sistema operativo chiude le applicazioni più vecchie per preservare lo spazio necessario per eseguire le applicazioni più recenti.

In questo caso, quando l'utente vuole riutilizzare un'applicazione chiusa, il sistema operativo deve recuperare le informazioni dalla memoria interna dello smartphone ed è quindi costretto a ricaricare l'applicazione e le sue informazioni nella RAM. La RAM è molto più veloce della memoria interna di uno smartphone, quindi più applicazioni archiviate nella RAM vengono aperte, più veloce diventa l'esperienza dell'utente.

Pertanto, è importante considerare ciascun utente. Quando acquistano un nuovo smartphone, gli utenti dovrebbero considerare la sua destinazione d'uso. Ricorda che diversi tipi di applicazioni richiedono quantità diverse di RAM. Ad esempio, i giochi o le applicazioni di editing di foto e video saranno più impegnativi dei social network o dei browser Internet. App come WhatsApp o YouTube potrebbero richiedere 250 MB o 650 MB per funzionare, mentre i giochi pesanti possono superare 1 GB e più schede del browser possono essere aperte contemporaneamente.

Quindi, per gli utenti di smartphone che lo utilizzano solo per compiti semplici, potrebbe essere sufficiente un modello con 4 GB di RAM. Tuttavia, gli utenti dovrebbero anche ricordare che più applicazioni hanno aperte contemporaneamente, maggiori saranno le prestazioni che otterranno.