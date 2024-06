Questo è ciò che ha provato Karoly Fotax quando ha visto Cela Molnar, 55 anni

Anche se sono passati 38 anni Sheila Molnar Si è suicidato e le persone sono ancora interessate alla sua vita e alla sua morte. Nell’ultima storia della rivista Giorgi Korda E Clary Balazs Ci ha raccontato della tragedia, perché la coppia è arrivata a casa dei loro cari amici, la famiglia Molnar, poco dopo l’arrivo delle ambulanze. Ad oggi, non sono in grado di elaborare la morte di Sheila, che amavano come se fosse la loro stessa figlia, e si rammaricano di non essere stati in grado di incontrare il suo amore di persona. Carole Photox, di cui Silla ha tanto parlato a Clarica. La cantante ha anche appreso che stavano per andare a vivere insieme, ma il destino è intervenuto… Nel nostro articolo è apparsa una foto insolita in cui abbiamo utilizzato l’intelligenza artificiale per determinare l’età della defunta reginetta di bellezza, che avrebbe compiuto 55 anni 20 gennaio. . Ecco come apparirà adesso:

Carolee Fotax Leggi anche il nostro articolo e guarda la foto di Csilla. “All’improvviso sono stata sopraffatta da così tante emozioni, è stato emozionante. Lei è davvero vibrante e assomiglia a come sarebbe oggi. Assomigliava sempre a sua madre, soprattutto in questa foto. Soprattutto, mi dispiace così tanto che lui ha preso una dose di lidocaina a stomaco vuoto, sbrigati, non sarebbe riuscito ad arrivare a quell’età non importava se fosse rimasto con me o avesse vissuto senza di me, ma sarebbe stato carino se avessi potuto vederlo a quell’età età, dice Fotax, che recentemente ha scritto un libro sul loro amore. A quell’età non avevo bisogno di nulla al mondo per fare storie o per farmi conoscere.” Avevo già riscontrato questo nella mia cerchia. Ma ero stanco di tutto le bugie, e ho detto, un giorno scriverò la nostra storia in modo che tutti possano finalmente vedere chiaramente e Non raccogliere. Forse con questo manoscritto potrò finalmente lasciarla andare… Non voglio piangermi addosso, ci sono state donne nella mia vita anche dopo Cheela, ma una cosa è certa, la profondità che c’era tra loro due noi, non sono più stato vicino a noi da allora.”

Immagine in primo piano: Archivio