Popolazioni di insetti a Västerbotten: un progetto per aumentare la biodiversità

È vicepresidente della Nature Conservation Society di Västerbotten.

Due prati, uno a Bygdsiljum e l’altro a Brattåker fuori Vindeln, vengono abbattuti in un nuovo progetto in cui la Nature Conservation Society sta valutando tutte le piante e gli insetti impollinatori.

– L’obiettivo è scoprire quali specie sono effettivamente presenti nel prato e creare una base di come appaiono. “Effettueremo l’inventario dei prati anche l’anno prossimo”, afferma Angelika Schindler-Egel, vicepresidente della Società per la conservazione della natura di Västerbotten.

“Soprattutto perché ci sono meno bombi.”

L’inventario deve anche fornire una base su come aumentare la biodiversità. A Brattåker si trovano più di 40 piante diverse, dal ranuncolo all’orchidea fläcknykkel.

Ma il numero degli insetti è diminuito notevolmente, soprattutto quello dei bombi, dice Angelika Schindler-Egel.

Un’altra persona che ha notato una diminuzione della comparsa di bombi durante la primavera è Anne-Marit Hekla, biologa e ricercatrice presso l’Università svedese di Agricoltura.

“Di solito li vedo all’inizio della fioritura come vendite, ma non quest’anno”, dice.

Inizio estate: tutto fiorisce allo stesso tempo

Nelle parti meridionali del paese, le nevicate della tarda primavera rendono difficile per le regine dei calabroni appena risvegliate trovare cibo, il che potrebbe avere un impatto sulle popolazioni di calabroni. Ma non è sicuro che questo sia il motivo per cui a Västerbotten compaiono meno bombi. Per quanto riguarda il cibo, attualmente è disponibile in abbondanza.

– Qui al nord la primavera e l’estate sono arrivate molto rapidamente. Tutto fiorisce allo stesso tempo. I bombi potrebbero essere stati attirati nella foresta dove le bacche erano già in fiore, dice Anne-Marit Hekla.