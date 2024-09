Questo thriller ha detronizzato ‘Beverly Hills Cop 4’ dal trono di Netflix, ma non (ancora) in Germania – Kino News

“Beverly Hills Cop: Axel F” è uno dei film di successo su Netflix e continua a suscitare molto interesse. Tuttavia, la commedia d’azione ha ormai superato il suo status di leader mondiale – con il nuovo thriller Disappeared into the Night.

Netflix

Ci sono voluti 30 anni, ma alla fine il progetto ha avuto successo. La seconda parte della trilogia cult “Beverly Hills Cop: Axel F” non solo ha ricevuto buone recensioni, ma ha anche avuto il miglior inizio finora per un film Netflix nel 2024. Quindi non c’è da meravigliarsi che ora si parli della quinta parte. Ciò che è particolarmente importante qui è il tipo di qualità durature che le commedie d’azione mostrano.

Anche se il seguito ritardato è ancora molto popolare sulla piattaforma di streaming, due settimane dopo verrà superato in classifica da una produzione originale italiana, pubblicata su Netflix l’11 luglio 2024: “eccitazione”È scomparso nella notteSecondo il sito Pattuglia flessibile Ora è il film più ascoltato su Netflix in 41 paesi. Nessun altro film dello streamer al momento può avvicinarsi. “Beverly Hills Cop 4” arriva al secondo posto qui, con un ampio margine in soli nove paesi (Dopo che una settimana fa c’erano più di 70 paesi).

In Germania domina la “serata di giochi”.

A proposito, la situazione in Germania è (ancora) un po’ diversa. Qui, “Beverly Hills Cop: Axel F” precede “Disappeared into the Night” nella top 10 dei film attuali su Netflix (n. 2 e n. 3). Nel frattempo Krohn ha potuto vedere la commedia tedesca “Serata di giochi“Controllare -Ma tali ondate non si verificano a livello internazionale.

Tuttavia, siamo sicuri che sia solo questione di tempo prima che “Disappeared into the Night” superi almeno “Beverly Hills Cop 4”, se non “Games Night” in questo paese. E negli ultimi due giorni il film ha addirittura aumentato il numero di paesi in cui si trova al primo posto su Netflix, dai 24 ai 41 sopra citati.

Questo è “Scomparso nella notte”

L’italiano Pietro (Riccardo Scamarcio) e la sua ex moglie americana Elena (Annabelle Wallis) sono in realtà nel bel mezzo di una battaglia per la custodia dei loro due figli. Ma quando una notte vengono rapiti, gli ex coniugi si uniscono per raccogliere i soldi del riscatto. Nel processo, Pietro incontra il suo vecchio amico Nicola (Massimiliano Gallo), che si offre di aiutarlo, se il padre di famiglia diventa il suo corriere della droga…

Sebbene “Disappeared into the Night” sia una produzione italiana, c’è anche il sostegno attivo di Hollywood davanti alla telecamera con la star di “Maleificent” e “La Mummia”, Annabelle Wallis. L’attore protagonista, Riccardo Scamarcio, sarà noto al pubblico fuori dall’Italia come il cattivo senza scrupoli Santino D’Antonio di “John Wick 2”.

Il trailer di “Disappeared into the Night” offre informazioni sul prossimo successo della coppia su Netflix: