Italia in lutto, è morto Totò Schillaci all’età di 59 anni

L’Italia e il calcio in generale sono in lutto. Abbiamo appreso questo mercoledì, 18 settembre, che Totò Schillaci, capocannoniere e miglior giocatore dei Mondiali del 1990 con l’Italia, è morto all’età di 59 anni. L’ex attaccante italiano ha recentemente sofferto di un cancro al colon. Salvatore “Totò” Schillaci è morto all’età di 59 anni. Lo ha annunciato mercoledì 18 settembre la Federcalcio italiana. Miglior giocatore e capocannoniere del Mondiale del 1990, al termine del quale arrivò terzo in casa, l’ex attaccante di Messina, Juventus e Inter era malato di cancro al colon.

E’ morto Schillaci

“Prima delle partite del giorno successivo al torneo verrà osservato un minuto di silenzio“, scrive la Federcalcio italiana, mentre è intervenuta anche l’Inter per omaggiare l’ex attaccante.Ha realizzato il sogno dell’intera nazione durante le notti magiche in Italia nel 1990“, ha scritto l’Inter in un omaggio al giocatore. Passato dal Messina, dalla Juventus del Torino, dall’Inter e dal club giapponese del Jubilo Iwata, Schillaci avrà lasciato il segno in Nazionale grazie ai Mondiali del 1990, ed è lui che avrà una carriera notevole e atipica L’Italia è in lutto il 18 settembre.

