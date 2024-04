Questo video ci offre uno sguardo migliore al nuovo design dello smartphone

Anche se il rilascio ufficiale del Pixel 9 è previsto tra diversi mesi, un video concettuale ci ha mostrato cosa dovremmo aspettarci in termini di design del prossimo modello Pro di Google.

Con Google che dovrebbe svelare la sua prossima serie di smartphone Pixel entro la fine dell'anno, gli artisti stanno già lavorando alla creazione di rendering 3D di come potrebbe apparire il Pixel 9 Pro sulla base delle prime indiscrezioni rivelate da OnLeaks.

Un nuovo video concept dal canale YouTube Technizo Concept offre ora uno sguardo dettagliato al potenziale design del Pixel 9 Pro, dandoci uno sguardo migliore su come Google svilupperà l'estetica e l'hardware della linea Pixel. Se gli ultimi leak si limitano alle immagini del dispositivo, Questo nuovo video cattura il design da più angolazioni e opzioni di colore utilizzando l'animazione 3D.

Il Pixel 9 Pro è stato rivelato in un video prima della sua uscita

Tutto indica che Google lo sta prendendo in considerazione Un grande modulo immagine sporgente a forma di fagiolo tondo si estende su quasi tutta la larghezza del dispositivo. La forma complessiva del dispositivo sembra un po' più compatta rispetto al telaio leggermente curvo del Pixel 8 Pro. Gli angoli hanno un aspetto più spigoloso e nitido, come gli ultimi telefoni Samsung Galaxy. Altri dettagli includono uno schermo quasi piatto, con i lati leggermente curvi.

A differenza dei rendering precedentemente trapelati del Pixel 9 Pro, il video concept immagina il dispositivo in un colore giallo dorato pallido. Il pannello posteriore sembra presentare una tonalità crema chiara, in contrasto con una cornice in alluminio oro opaco.

Sebbene questi rendering concettuali siano solo speculazioni fantasiose e non fughe di notizie concrete, ci danno un'idea migliore di come potrebbe apparire il prossimo smartphone di fascia alta di Google. Promemoria, Quest'anno ci saranno tre telefoni: Pixel 9, Pixel 9 Pro e Pixel 9 Pro XL. Pertanto Google adotta una strategia completamente nuova decidendo di rilasciare 3 diversi dispositivi. I primi due offriranno un formato abbastanza compatto, mentre il secondo sarà più vicino alle dimensioni degli altri flagship concorrenti.