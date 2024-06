Stato nella vita | Paola Rosas

Ciao dalla mamma/vedova delle vacanze estive!Mercoledì scorso i ragazzi sono partiti per le tanto attese vacanze estive. Che fortuna, questo autunno attende gli alunni di quinta e terza elementare 🥺.

Ero così felice per loro, ma le vacanze estive non potrebbero essere più inappropriate. Hugo e io siamo stati molto impegnati questa settimana. All’inizio della settimana ho ottenuto un’esenzione. Nel giro di 48 ore abbiamo trasformato la nostra suite estiva nel banner del Clarion Hotel. Sono tornato a casa martedì alle 23.30 e credo di non essere mai stato così stanco in vita mia.

Le navi vengono caricate con gli strumenti necessari per l’ala

La suite era migliore di quanto ci aspettassimo. La cosa ancora più divertente è che il risultato ha stupito Clarion. “Se lo fai bene, potremmo assumerti per trasformare il tetto”, ha detto il direttore dell’hotel all’inizio del progetto. È stata una carota per me e Julia.

Giovedì scorso abbiamo filmato e fotografato il risultato nel padiglione. Condividerò il materiale una volta che l’illustratore sarà pronto. La prossima settimana organizzeremo un incontro sociale. Sarebbe davvero divertente mostrare il risultato a Hugo e un uccellino mi sussurrerebbe all’orecchio che due degli attuali super profili vivranno nella suite la prossima settimana 😍😍.

Occhiata

Da mercoledì mi sono occupato del servizio vacanze estive e planimetria. Da parte sua, Hugo ha trascorso lunghe giornate di lavoro nei preparativi e negli eventi per la grande competizione annuale di golf con Clean che si è tenuta ieri.

Abbiamo festeggiato le vacanze estive a Gröna Lund con gli amici.

Leonor è finalmente alta 140 cm e ora può cavalcare tutto. Si è persa anche tutte le grandi rotatorie.

Venerdì ho prenotato un tuttofare che mi ha aiutato a preparare varie cose a casa. Siamo stati produttivi e abbiamo acquistato la TV, il porta TV, le lampade, gli scaffali e le sedie. Vorrei essere più semplice di quello che sono e poter risolvere queste cose da solo. Purtroppo sono completamente inutile 😂. Allo stesso tempo, il balcone era completamente finito. Stiamo costruendo da un lato da due settimane e costruiremo dal lato successivo in primavera.

Com’è bella la cornice della pietra?

Il venerdì sera si è concluso con la fine del calcio. Noi genitori abbiamo conosciuto i nostri figli ad una partita di calcio. È stato molto divertente e un ricordo per tutta la vita ❤️.

Oggi: Hugo organizza l’ultimo grande evento della settimana. Sono il partner principale di un grande festival. Anch’io andrò a una festa diurna. Forse incontrerà la banda e Hugo e si unirà al festival, non ho ancora deciso.

// Baci, buon sabato e buon fine settimana 🫶🏼.