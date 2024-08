Rivelando i dieci paesi più grandi per popolazione nigeriana

Secondo i dati dell’Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (Organizzazione internazionale per le migrazioni), si prevede che la popolazione della diaspora della Nigeria raggiungerà i 17 milioni entro il 2024. Ciò colloca la Nigeria come il paese africano con il maggior numero di migranti.

In termini di rimesse, i maggiori contribuenti sono i nigeriani della diaspora. Nel 2023, le loro rimesse totali hanno raggiunto i 23 miliardi di dollari, una cifra più o meno equivalente al PIL combinato di dieci paesi africani: Togo, Burundi, Swaziland, Sierra Leone, Liberia, Lesotho, Sud Sudan, Gibuti, Repubblica Centrafricana e Gambia. Questo impatto finanziario è una testimonianza della loro importanza economica.

Secondo i dati del Migration Policy Institute, ecco i primi 10 paesi con la più grande comunità nigeriana all’estero (stima):

Secondo il capo economista e vicepresidente della governance economica e della gestione della conoscenza, Banca africana di sviluppo (Banca africana per lo sviluppo) Gruppo Kevin Oramah Il paese con la più grande popolazione nera al mondo è al quarto posto tra i paesi africani per numero di espatriati fuori dal continente.

Ha anche rivelato che, secondo i dati dell’Unione Africana, il numero di professionisti qualificati che migrano ogni anno dall’Africa è stimato a circa 70.000 persone, con circa il 58% degli espatriati nigeriani che vivono fuori dall’Africa mentre il 42% vive in Africa.

Comitato Nigeriani in Diaspora (nedcom) ha lanciato nel 2021 un portale di mappatura e registro dei dati per raccogliere dati accurati sui nigeriani che vivono fuori dal paese.

Finora si sono registrati sul portale nigeriani di 28 paesi.