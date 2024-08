Jessica Alba sembra una 41enne. L’attrice ha sfoggiato la sua invidiabile figura in costume da bagno

Articolo pubblicato 18 luglio 2022

Jessica Alba sembra ancora impressionante a 41 anni. L’attrice ha sfoggiato la sua figura invidiabile in un costume da bagno nero mentre si godeva la vacanza in Italia con la sua famiglia.

La star di Hollywood ha mostrato la sua figura sexy mentre posava su uno yacht durante una vacanza in Italia. Indossava un costume da bagno nero a due pezzi che metteva in mostra la pancia piatta e le gambe lunghe. Si legò i capelli in una crocchia morbida dietro e si coprì gli occhi con occhiali da sole neri.

Jessica Alba/Promedia

Jessica Alba era accompagnata da suo marito, Cash Warren, e dai loro figli, Honor (14 anni), Haven (10 anni) e Hayes (4 anni). Si sono goduti il ​​tempo soleggiato e l’aria fresca mentre navigavano in barca sulla costa della Savoia, una città italiana a circa un’ora e mezza da Roma.

Jessica Alba/Promedia

Pochi giorni prima della gita in yacht, Jessica Alba è stata avvistata con la sua famiglia mentre visitava le attrazioni di Roma. Ha camminato per le strade della città italiana e ha scattato diverse foto.

Jessica Alba ha fatto il suo debutto a Hollywood quando aveva tredici anni

Jessica Alba ha fatto il suo debutto a Hollywood in giovane età. Ha fatto la sua prima apparizione in televisione e nei film all’età di 13 anni, in Camp Nowhere e Il mondo segreto di Alex Mack. Ha poi recitato nella serie TV Dark Angel, per la quale ha ricevuto anche una nomination ai Golden Globe quando era ancora adolescente.

I film sono seguiti in Honey (2003), Sin City (2005), Fantastic Four (2005), Into the Blue (2005), Valentine’s Day (2010) e Baby Baby Baby (2015).

Nel 2019, è apparsa al fianco di Gabrielle Union in Los Angeles’s Finest (Nancy McKenna), ma lo spettacolo è stato cancellato. Il prossimo è Trigger Warning, in cui giochi nei panni di Parker.

Di recente, Alba si è presa una meritata pausa dalla gestione di The Honest Company, la società che ha lanciato quando aveva 29 anni e che nel 2021 vale più di 1 miliardo di dollari. L’azienda americana vende prodotti per la cura della pelle, pannolini e persino prodotti per la pulizia della casa. Alba ha lanciato l’azienda con soli 17 prodotti e ha impiegato tre anni per sviluppare Honest.