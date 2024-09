Rogelio Delgado, ex U e Colo Colo, è stato indagato per omicidio colposo

Dal Paraguay riferiscono che Rogelio Delgado sarà indagato per l’incidente accaduto lunedì 16 settembre.

Rogelio Delgado è rimasto coinvolto in uno sfortunato incidente stradale terminato con una vittima mortale. L’incidente è stato registrato durante la giornata di lunedì scorso, ed è interessante notare che verrà formalizzata la sua partecipazione all’evento che ha avuto luogo in Paraguay.

L’ex difensore dell’Università del Cile e del Colo-Colo, tra gli altri, ha investito un motociclista nella zona Conmebol di Asuncion. La vittima, identificata come Lucas Hernan Algarin, che lavorava come operatore radiofonico, è stata colpita con il cellulare di Delgado.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori per curare il giovane, ma purtroppo è deceduto sul posto. Detto questo, Radio Uno 650 del Paraguay ha riferito dettagliatamente che il pubblico ministero Sandra Ledesma avrebbe formalizzato il campione presso l’U nel 1994 a causa della sua partecipazione ai fatti.

Che fine ha fatto Rogelio Delgado?

La situazione di Rogelio avrebbe potuto aggravarsi perché il motociclista aveva la precedenza alla semirotatoria, e questa non poteva essere rispettata. Pertanto sarà accusato di omicidio.

Rogelio Delgado sarà accusato di omicidio colposo

Il procuratore Ledesma ha spiegato: “Dall’impatto si vede che il conducente del veicolo (tipo Combi) non ha preso le precauzioni necessarie per uscire ed è purtroppo finito in questo incidente mortale”.

Nel frattempo, Versus Media ha riferito che Delgado, 64 anni, si era assicurato alla giustizia. Secondo quanto riferito, l’ex difensore centrale è stato sottoposto all’alcol test ed è risultato negativo.