Logitech Ieri ha tenuto un evento in Romania durante il quale ha presentato le cuffie Astro A50 quinta generazione che si distingue per la maggiore autonomia e il microfono sospeso. Possono connettersi a Xbox e PS5 contemporaneamente e sono perfetti per lunghe sessioni di gioco.

L’Astro A50 Gen 5 supporta la commutazione audio USB e dispone di porte USB-C per Xbox e PS5 sulla stazione di ricarica base. Viene fornito con PLAYSYNC Audio, che ti consente di passare da una piattaforma all’altra con la semplice pressione di un pulsante. Logitech afferma che sono le cuffie da gioco perfette per i possessori di multi-console .

Sono i tuoi autisti Contache fornisce una buona qualità del suono e un audio dettagliato al punto che sentirai ogni passo del nemico in Call of Duty e PUBG. Le cuffie supportano la tecnologia audio non compressa Lightspeed a 24 bit e offrono grande chiarezza. Ottieni anche il mixaggio audio sincrono: ovvero puoi ottenere l’audio dal gioco su PC o console, dove puoi sovrapporre la chat vocale Discord dal tuo telefono.

L’autonomia dura decine di ore, e le cuffie contengono un cuscino sopra la testa, non solo quello destinato alle orecchie. Sono inoltre dotate di un meccanismo di regolazione della dimensione, con aste metalliche. Il prodotto costa circa 300 euro e sarà disponibile a dicembre in Romania