Salonicco vacanze estive in Sicilia

La prima sera siamo andati in centro e ci siamo seduti a mangiare Bistrot Barocco Abbiamo provato gli autentici gnocchi, bruschette e tiramisù. Poi abbiamo provato il miglior gelato che troverai in Sicilia Don Pepino Certo, i pistacchi dominano ovunque nelle palline di gelato, nel ripieno dei cannoli (si scrive così in siciliano) ma anche nei brioche, i croissant più avvincenti che troverai in Sicilia. Lo servono a colazione in molti chioschi e panetterie all’aperto, ma puoi gustarlo in qualsiasi momento della giornata con il tuo caffè. Per la pizza lo consiglio vivamente La pizza ficolo e fino.

Da esplorare a Taormina

Se hai un budget basso e non vuoi noleggiare un’auto, la Sicilia ha ottime ferrovie e ci sono corse molto frequenti da un luogo all’altro. Taormina dista circa 55 minuti da Catania. Tuttavia, per arrivare all’altezza della spiaggia, devi prendere un taxi, una corsa di 5-7 minuti ti costerà 15 euro. In generale i taxi in Sicilia sono molto avari, quindi fate attenzione.

Taormina è il primo insediamento greco in Sicilia e merita sicuramente la vostra attenzione. Una delle spiagge più belle che abbiamo incontrato Bellissima isola. Bellissimo panorama ma tante pietre… Se non avete pazienza, è meglio procurarsi delle scarpe da spiaggia speciali. È bene partire presto perché lo spazio libero in spiaggia è molto limitato e c’è troppa gente.

Dopo aver finito l’immersione, è ora di andare al centro dove si può prendere la funivia, che costa 6 euro a persona. La posizione del centro storico è a circa 250 metri sul livello del mare. Le principali attrazioni della città sono le famose Antico teatro grecoIL Teatro greco. entrare CorsoUmbertoLa strada pedonale più centrale della città è un must, poiché lì vedrai molti bellissimi negozi internazionali, mentre abbondano le opzioni di cibo e tapas. Ci siamo seduti Rosticceria da Cristina Per arancini e carbonara.

Seconda tappa – Siracusa – dove c’è l’odore della Grecia

Siracusa è una bellissima città con la famosa storia, i costumi, la cultura, i templi e gli anfiteatri dell’antica Grecia, ed è il luogo di nascita del matematico e scienziato Archimede. Ogni angolo merita di più e si distingue agli occhi dei visitatori con la sua storia e la sua ricchezza culturale.

Attraversa il ponte che ti condurrà ad esso Ortigia E guarda la loro decorazione Siracusa. La piccola isola ti invita a intraprendere un viaggio storico nel passato che ti riempirà di esperienze inedite e immagini indimenticabili. vai a vecchia cittàfermatevi all’imposizione Il suo tempio Atene E si dedicò al disegno Piazza di ArtemideDove avrai l’opportunità di visitare lo storico Tempio di Apollo Questo ti affascinerà. Camminando verso il mare lo vedrete anche voi Fontana AretusaLa vista da questo punto è unica!

Per gli amanti del pesce, Siracusa è un paradiso culinario, poiché la cucina della città è ricca di deliziose opzioni. Ci siamo seduti Trattoria do Scoggio Per orzo di mare e calamari freschi. Il servizio è veloce e i prezzi sono molto ragionevoli.

Se volete provare una varietà di salumi e formaggi oltre alle birre locali, ve lo consiglio Antica Salumeria di Ortigia.

Per un drink siamo andati in un bar galleggiante Zefiro Con viste fantastiche e un’atmosfera molto piacevole. Oltre a bere potete anche sedervi per mangiare o se andate la mattina ci sono anche dei lettini per godervi il vostro bagno.