Il dibattito presidenziale americano tra Biden e Trump suscita il panico tra i democratici

McALLEN, Texas (MindaNews/30 giugno) – Il panico che ha attanagliato i democratici dopo il primo dibattito presidenziale di giovedì tra il presidente degli Stati Uniti Joe Biden e l’ex presidente Donald Trump è un eufemismo.

A sottolineare questo sentimento è stata la rapida apparizione sui social media dell’ex presidente Barack Obama venerdì, dove ha fatto appello direttamente al popolo americano affinché contribuisca a rivitalizzare il fondo per la campagna di Biden.

Al di là del panico, c’è stata molta frustrazione e rabbia per il modo incoerente in cui l’81enne candidato alla rielezione ha parlato in modo incoerente durante la prima metà del dibattito, trasmesso in diretta dalla CNN.

L’infermiera dell’ospedale che mi stava curando durante una procedura medica si chiedeva come l’America avesse potuto raggiungere un tale impasse politico. Si riferiva chiaramente a un anziano amministratore delegato noto per numerosi passi falsi e accreditato di una politica di frontiera aperta che ha consentito l’ingresso di centinaia di migliaia di persone. immigrati privi di documenti provenienti dall’America Latina e altrove illegalmente.

Si riferiva anche a Donald Trump, un criminale arrogante e condannato. Anche se ha ammesso che l’economia americana è leggermente migliorata durante il suo mandato, il modo in cui ha gestito il suo governo, sia a livello nazionale che internazionale, ha portato al suo isolamento e alla fine alla rovina.

Sebbene molti repubblicani abbiano acclamato Trump come il vincitore del dibattito, molti hanno notato che era più concentrato sulla distruzione del carattere di Biden, il che in qualche modo ha rafforzato i sondaggi post-dibattito che mostravano che Biden aveva perso, ma neanche Trump aveva vinto.

Gli elettori americani stanno chiaramente affrontando così tanta pressione che molti democratici credono che Biden sia mentalmente e fisicamente inadatto a ricoprire la carica di presidente per un secondo mandato, e alcuni addirittura suggeriscono che qualcun altro potrebbe essere il favorito del partito.

“Dio ci aiuti se Trump diventasse di nuovo presidente”, mi ha detto un’infermiera ospedaliera visibilmente agitata.

(Mindanawon Abroad è il tentativo di MindaNews di connettersi con i Mindanawon all’estero che vogliono condividere le loro esperienze nei loro paesi d’origine o i loro pensieri su ciò che sta accadendo nel loro paese di nascita. Merpu Roa della città di Ozamiz, uno dei membri fondatori di MindaNews, attualmente risiede in Texas, USA ed è il presidente della Camera di commercio filippino-americana del Texas, Rio Grande Valley)