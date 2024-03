Sapete perché la parola ambulanza è scritta al contrario?

Avevamo notato la scritta ECNALUBMA sull'ambulanza. Ma vi siete mai chiesti perché è scritto al contrario?

Quando tutti vediamo arrivare un'ambulanza, scappiamo per paura della persona a bordo in una situazione di pericolo di vita.

I ricercatori affermano che i primi servizi di ambulanza furono forniti dagli anglosassoni in Gran Bretagna intorno al 900 d.C. Nel 1487, Ferdinando Isabella di Spagna fornì ambulanze sul campo di battaglia per l'esercito spagnolo.

La parola ambulanza è scritta al contrario (ECNALUBMA) per indicare che un'ambulanza che segue un'auto può precedere l'ambulanza per garantire il benessere dei passeggeri dell'ambulanza e ricevere cure mediche il più rapidamente possibile.

C'è un motivo per cui la parola AMBULANZA è scritta in rosso e non in minuscolo.