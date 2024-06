Scamacca è “contento di giocare con la squadra” dell’Italia

Scamacca è “contento di giocare con la squadra” con l’Italia

Gianluca Scamaca insiste che non servono i gol per dare fiducia all’Italia ed è “contento di giocare per la squadra”, ma resta in un diverbio scherzoso con Davide Fratesi.

E’ stato Fratesi l’unico gol della partita di questa sera Vittoria amichevole contro la Bosnia-Erzegovina 1-0 Allo Stadio Castellani EmpoliCon l’assistenza di Federico Chiesa.

Lo Skamaka ha mancato il pareggio senza reti contro il Türkiye martedì, avendo appena terminato la partita AtalantaStagione eccezionale per il 2 giugno e sembrava un po’ arrugginito quando stasera ha costretto diversi salvataggi.

E aggiunge: “Ho fatto qualche tentativo. Abbiamo creato occasioni e ce ne servono altre per il prossimo torneo importante, bellissimo e prestigioso”. Lo ha detto Scamacca a Sky Sport Italia.

Era preoccupato che la sua fiducia potesse essere compromessa dal mancato gol in questa amichevole?

“Non ho bisogno di segnare per sentirmi me stesso, sono felice di giocare per la squadra, dare l’assist a qualcuno mi fa bene.

E aggiunge: “Dobbiamo migliorare, perché siamo una squadra completamente giovane e nuova e ognuno è abituato a fare cose diverse, ma oggi ho visto dei segnali positivi”.

È una squadra azzurra molto diversa da quella che ha vinto Euro 2020, ma va comunque in Germania da campione d’Europa.

“Noi siamo l’Italia, dobbiamo mettere in campo le nostre qualità e lo spirito di squadra Questo è un torneo ad eliminazione diretta e tutto è possibile. Non sono la prima scelta, grazie a Dio, faccio parte della squadra che andrà in Germania e io sono molto felice.”

L’argomentazione di Scamaca e Fratesi è falsa

Fratesi e Scamaca, entrambi rumeni, hanno scherzato a fine partita dicendo che l’attaccante aveva rivolto alcuni insulti al centrocampista dopo aver sprecato un’occasione con un tocco pesante di prima.

“L’ho mandato via due volte e non mi ha dato un assist, ovviamente gli ho giurato, sto solo scherzando…”

Fratesi dal canto suo Ho giocato insieme Ha detto che Scamaka “aveva assolutamente ragione a insultarmi e avrei fatto lo stesso se fosse stato nella sua posizione”.