Come ho coraggiosamente convertito la mia RTX 4090 in una eGPU / Sudo Null IT News

Come ho coraggiosamente convertito la mia RTX 4090 in una eGPU

Una sera dello scorso gennaio ho finalmente deciso di occuparmi di un server domestico surriscaldato. Succede che se le ventole del mio computer fanno più rumore di quanto penso dovrebbero, inizio a cercarne il motivo.

Inoltre, l’RTX 4090 è così spessa che occupa 3 slot PCIe su una scheda madre standard e necessita anche di spazio per un flusso d’aria completo. Nel 2020 ho utilizzato la stessa macchina, che ha raggiunto velocità di 11 milioni di IOPS e 66 GB/s basati su un singolo processore AMD ThreadRipper. Tuttavia, per installare l’RTX 4090, ho dovuto rimuovere la maggior parte delle unità SSD e la scheda di rete Mellanox 200Gbe (anch’essa calda). Di conseguenza, gran parte dell’attrezzatura utile non è stata utilizzata… Per molto tempo non ho potuto sopportarlo e ho deciso di adottare misure attive.

Un giorno, letteralmente nel cuore della notte, mi sono reso conto che per ritrovare la tranquillità avevo bisogno di mettere in pausa tutte le attività attuali e in qualche modo rimuovere la scheda video dall’unità di sistema. Per raggiungere questo obiettivo, ho deciso di utilizzare gli strumenti disponibili, alcuni avanzi di progetti precedenti, nonché di improvvisare con articoli per la casa. Ti parlerò di tutto questo.

▍ Contenuti

▍ Punto di partenza

Come puoi vedere, l’RTX 4090 occupa quasi l’intero spazio degli slot PCI e non c’è molto spazio rimasto per il flusso d’aria completo. Questa scheda utilizza solo uno slot PCIe 4.0 x16, ma allo stesso tempo blocca due slot adiacenti e l’installazione di altre schede sotto le ventole non è un’opzione.

La soluzione che ho trovato è stata semplicemente rimuovere la scheda dalla custodia. C’è molto spazio all’esterno dell’unità di sistema, oltre a opportunità di raffreddamento. L’elemento chiave che ha reso questo piano facile da implementare è stato un raiser PCIe preservato da precedenti esperienze con un altro dispositivo.

Quindi, avevo un montante che supportava PCIe 4.0. Ora dovevo praticare un foro abbastanza grande nel pannello laterale in metallo della ThinkStation.

Il foro deve essere al posto giusto e della giusta dimensione in modo da poter ruotare in tutta libertà la prolunga al suo interno. Il cavo in sé non è particolarmente lungo, il che si spiega con le sue caratteristiche fisiche e con la necessità di preservare la qualità della trasmissione del segnale. Fondamentalmente, questi cavi sono solo pochi fili di rame senza interruttori, timer o dispositivi di ripristino.

Volevo fare tutto bene, quindi ho prima rimosso dal pannello laterale l’adesivo Lenovo contenente lo schema della scheda madre e ho segnato l’area in cui avrebbe dovuto essere praticato il foro.

C’era un ottimo posto per il poster sul lavandino del server… non si sa mai, potrebbe tornare utile.

Il passaggio successivo è rilevante solo se disponi di una livella laser. Altrimenti può essere cancellato. Ho un livello del genere e ho provato a usarlo per garantire l’angolo di taglio più preciso.

Nella foto sotto puoi vedere la linea del segno barrata. Ciò accade quando provi a tracciare una linea retta a mano senza la dovuta attenzione. In generale, ho dovuto cancellarlo e quello successivo era migliore. Penso che avrei dovuto usare un righello, ma non ne avevo uno a portata di mano.

Ho anche controllato che la larghezza/lunghezza dello slot selezionato fosse sufficiente, poiché il connettore PCIe stesso è leggermente più largo del cavo.

Successivamente, dovevamo assicurarci che il cavo di alimentazione fosse abbastanza lungo da fornire alla scheda video i 450 watt di potenza richiesti. Avevo infatti bisogno di due cavi per collegare le porte di alimentazione, entrambi dotati di adattatori, dato che il cavo a 12 pin dell’RTX 4090 è diviso in 4 connettori di ingresso separati. La Lenovo Thinkstation P620 supporta 2×300 W di potenza con questa connessione, quindi anche nonostante l’assenza dell’RTX 4090 nell’elenco delle schede video supportate, il suo consumo energetico non dovrebbe almeno causare guasti.1

Mi sono rimasti molti cavi diversi da un progetto di Natale per costruire un server AMD EPYC Genoa Dual Switch. Di questo ti parlerò un’altra volta.

La scheda video aveva già un cavo 12VHPWR a 12 pin, ma ne avevo uno in più (perché non sapevo quale cavo a L si sarebbe adattato meglio allo spazio limitato del case). Quindi posso collegarli se necessario. Non è una soluzione perfetta, ma almeno a questo punto ha staccato la spina.

Ora è il momento di tagliare il buco!

Non ho un macinino e comunque non lo avrei usato perché ormai era mezzanotte passata.

Ma avevo un trapano a percussione! L’illuminazione esterna vicino al tavolo da ping pong non è buona di notte, quindi ho preso le candele. Il tubicino blu a destra serviva da protezione contro le zanzare.

Dato che non avevo una smerigliatrice o qualcosa di più serio, ho deciso di seguire la strada del “divide et impera”, praticando una serie di piccoli fori e poi trasformandoli in uno solo utilizzando alcuni strumenti improvvisati. Successo!

Più foto



Ho fatto tutto questo all’aperto per non sporcare la casa con polvere metallica che potrebbe finire sui server o sulla scheda video. Ho anche pulito i miei vestiti con un rullo adesivo prima di andare a casa. Bene, dopo il ritorno, è ora di passare alla seconda fase del processo!

Tra tutti gli strumenti a disposizione, lo scalpello e il martello erano i più adatti a questa fase. Alla fine è stato trovato un utilizzo per loro.

Ero paziente e cercavo di non fare troppo rumore. Il risultato, come si suol dire, è chiaro. Onestamente, è come la porta PCIe più pericolosa al mondo per una eGPU.

A proposito. L’anno scorso mia moglie una volta mi ha chiesto: “Perché hai bisogno di un martello?” Allora le ho risposto che non ricordavo esattamente il motivo per cui l’avevo comprato, ma sicuramente un motivo c’era. Ora la risposta è chiara.

Bene. È ora di vedere se il connettore PCIe in plastica si adatterà allo slot risultante: lo farà! La larghezza è stata misurata in millimetri (7,56).

Successivamente dovevamo rifinire i bordi per renderli meno severi. Ho acquistato il set di lime mostrato di seguito diversi anni fa per risolvere un problema relativo alle crepe nel cancello di alluminio della mia ultima casa. La levigatura ci ha permesso almeno di levigare i denti affilati, abbastanza per passare alla fase successiva.

Prima di portare a casa il coperchio della lattina, l’ho ripulito dalle grosse particelle metalliche e l’ho anche arrotolato con un rullo adesivo nella speranza di raccogliere piccole particelle.

Più foto



Il risultato è fatto in casa e già con il nastro isolante.



È ora di iniziare a collezionare!

Più foto



La porta eGPU risultante si adatta perfettamente alle dimensioni del montante. Ora dobbiamo inserire le restanti schede PCIe nel case. Tra di loro c’era uno spazio libero, solo per il montante.

Più foto



Di conseguenza, il cavo di prolunga passa perfettamente attraverso il foro praticato e il cavo di alimentazione passa attraverso la parete posteriore del case. Inizialmente pensavo che avrei dovuto forare anche una finestra per il cavo di alimentazione, ma poiché avevo la possibilità di collegare due cavi, si è scoperto che la soluzione meno rumorosa era semplicemente utilizzare una delle porte posteriori per le schede PCI.

Dato che il montante è molto corto, è stato molto difficile inserire il connettore PCIe nel suo slot, perché dopo aver installato il pannello laterale non ci si poteva entrare con le mani. Non sono particolarmente orgoglioso di questo passo imbarazzante, ma dopo aver armeggiato un po’ con un cacciavite e qualche lieve imprecazione, ha funzionato!

Bene. Come possiamo ora mettere la scheda video che è diventata eGPU sul case in modo che non tiri il cavo e cada?

Avevo a portata di mano un supporto per laptop che supporta la modalità a conchiglia (funziona con il coperchio chiuso – circa corridoio), che non avevo nemmeno usato prima. Quindi puoi semplicemente inserire il lato anteriore della scheda video (dove si trovano le porte HDMI/DP). Ma era necessario colmare il vuoto rimanente con qualcosa, perché lo scaffale era destinato a oggetti più ampi. Fortunatamente, ho diversi pezzi di tappetino da palestra vecchio di 5 anni che utilizzo da molto tempo per varie esigenze domestiche di taping o pressatura.

Vediamo come si adatta la scheda grafica (e sì, la mia nuvola è in bagno).

Più foto



Ho usato pezzi di tappeto per sostenere entrambe le estremità della carta. Nel caso qualcuno non se ne fosse accorto, ho alzato un’estremità di 1 mm in modo che entrambi i lati fossero alla stessa altezza e potessi dormire sonni tranquilli.

Ecco l’intera struttura, non ancora collegata:

Più foto



Ecco il chiamante:

Più foto



E un’ultima cosa. Non volevo che le ventole della scheda grafica mi tirassero accidentalmente i capelli (o, peggio, danneggiassero la scheda stessa), quindi dovevo trovare una sorta di copertura con un buon flusso d’aria (alle 3 del mattino!)

Non ho dovuto cercare a lungo: ho subito notato un pratico cestino contenente tutti i tipi di rifiuti. Doveva abbinarsi perfettamente al colore, apportando un piacere estetico separato.

▍ Risultato finale

Ora puoi fare questo:





Dopo

Angoli aggiuntivi per una maggiore ammirazione:

Ora mettiamo questa cosa in funzione e eseguiamo qualcosa su di essa!

Tutto funziona! Non ci sono problemi di raffreddamento: nessuna scheda grafica o altre schede PCIe interne, nonostante il consumo energetico occasionalmente sfortunato di 666 W riportato dall’UPS durante i periodi di carico elevato.

Ero un po’ preoccupato se il montante avrebbe funzionato correttamente e se ci sarebbero stati errori nel PCI AER, ma negli ultimi 5 mesi non ci sono stati problemi!

Quindi da un giorno all’altro mi è venuta in mente questa:

fino ad allora:

Ora posso eseguire contemporaneamente sia le operazioni sulla scheda video che l’elaborazione I/O, senza sentire il bisogno di cercare costantemente la causa dei problemi. Questo significa trascorrere il tempo in modo utile!

Ed ecco un video in cui utilizzo questa cosa per la prima volta (ci sono altri progetti geniali del mondo dei computer sul canale):

▍ Cosa ho imparato

Un giorno varrà la pena risparmiare sui vecchi cavi (provaci e basta). 3 su di loro finché non venga la grande rivelazione.)

su di loro finché non venga la grande rivelazione.) Se hai intenzione di riporre un cestino che conterrà tutti i tipi di spazzatura, scegli qualcosa di robusto e multifunzionale (preferibilmente di un bel colore) per svolgere il suo ruolo.

Non sai mai quando avrai bisogno di un martello, quindi è meglio procurartene uno in anticipo.

