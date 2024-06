Segnalazioni di sparatorie dal vivo mentre la polizia keniota reprime le proteste contro le tasse | Notizie di politica

Secondo quanto riferito, la polizia del Kenya ha sparato proiettili veri, proiettili di gomma e gas lacrimogeni mentre reprimevano le proteste in tutto il paese.

Migliaia di persone sono scese in piazza martedì per partecipare alle marce guidate dai giovani contro un disegno di legge governativo volto ad aumentare le tasse. Tuttavia, nonostante le proteste e uno sciopero generale, il parlamento del Kenya ha approvato una seconda lettura della controversa legislazione finanziaria mentre la polizia combatteva contro la folla.

La polizia antisommossa e gli agenti in borghese hanno usato gas lacrimogeni, proiettili di gomma e idranti contro i manifestanti, alcuni dei quali hanno lanciato pietre.

Il Paese sta assistendo al terzo round di proteste. La scorsa settimana due persone sono state uccise durante le proteste: una è stata colpita da un proiettile e l’altra da un gas lacrimogeno.

Rapporti non confermati delle agenzie di stampa Reuters e Associated Press hanno indicato che martedì la polizia ha anche sparato proiettili veri quando i manifestanti hanno cercato di avvicinarsi al palazzo del parlamento.

Il giornalista di Channel X Chris Samba ha affermato che la polizia ha sparato a cinque persone.

La Commissione per i diritti umani del Kenya ha condiviso un video di agenti che sparano contro i manifestanti.

KHRC ha assistito alla polizia che sparava con le armi mentre i manifestanti marciavano lungo la City Hall Way. KHRC avverte la polizia di non sparare contro i manifestanti.

Al presidente @williamsruto: Il mondo osserva la tua caduta nella tirannia! Le azioni del vostro regime sono un attacco alla democrazia. Tutti preoccupati… pic.twitter.com/wDBqo0az5e – Comitato per i Diritti Umani (@thekhrc) 25 giugno 2024

“Il mondo osserva la vostra discesa verso la tirannia! Le azioni del vostro regime sono un attacco alla democrazia”, ha scritto la commissione nella sua lettera al presidente William Ruto

Le proteste, guidate in gran parte da attivisti giovanili, sono scoppiate la scorsa settimana quando l’aumento delle tasse – il secondo in tanti anni voluto dal governo di Ruto – ha scatenato la rabbia per gli aumenti dei prezzi che avrebbero dovuto sostenere su beni di prima necessità come pannolini e assorbenti.

In un rapporto dalla capitale Nairobi, Zein Basrawi di Al Jazeera ha indicato che le proteste non sono guidate politicamente. “Queste sono proteste senza precedenti”, ha detto “Sono spontanee”.

“Abbiamo visto che la maggior parte delle persone qui sono adolescenti o poco più che ventenni. Abbiamo parlato con loro e dicono che ciò per cui stanno lottando è il loro futuro. “Dicono che sono qui per combattere la corruzione e vogliono la libertà. “

Una volta che il Parlamento avrà ratificato la legge finanziaria, il presidente Ruto avrà 14 giorni per trasformarla in legge. L’anno scorso, quando ci fu un aumento fiscale simile, lo firmò immediatamente.

Nonostante la mancanza di una strategia politica, le forze keniane hanno represso ogni tentativo di approccio alle istituzioni del Paese.

Martedì le forze di sicurezza armate, supportate da veicoli blindati, hanno formato più livelli di protezione attorno al palazzo del Parlamento.

Catherine Swe di Al Jazeera ha detto in un rapporto dalla città costiera di Kisumu che i manifestanti stavano cercando di raggiungere la State House, la casa del presidente.

Tra le richieste di dimissioni di Ruto da parte di alcuni manifestanti, le unità di polizia hanno messo in sicurezza l’edificio presidenziale e hanno impedito i manifestanti.

Ruto domenica ha elogiato i manifestanti per aver manifestato pacificamente e ha promesso che il governo si occuperà di loro per andare avanti.

Ma gli emendamenti al disegno di legge, che hanno eliminato alcune delle proposte più stringenti, come la tassa sul pane, non sono riusciti a calmare i manifestanti.

“Tutti stanno uscendo perché siamo stanchi”, ha detto ad Al Jazeera la manifestante 28enne Hanifa Farsavi “Le persone sono stanche, disoccupate e continuano a pagare queste tasse punitive”.