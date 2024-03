Sei Nazioni 2024: i tifosi del Galles sostengono George North e Nick Tompkins ricordano lo scontro con l'Italia

Guinness Sei Nazioni: Galles Quinto Italia posto: Stadio del Principato, Cardiff data: Sabato 16 marzo Di partenza: 14:15 GMT copertura: Guarda in diretta su BBC One, BBC iPlayer e online dalle 1:45 GMT; Ascolta BBC Radio 5 Sports Extra, BBC Radio Wales e Radio Cymru; Commento testuale e punti salienti sul sito web e sull'app BBC Sport.

Gli elettori della BBC Sport sostengono la convocazione dei centri George North e Nick Tompkins per la partita del cucchiaio di legno di sabato contro l'Italia a Cardiff.

Allenatore Warren Gatland riporta la coppia esperta È stato sorprendentemente escluso dalla sconfitta del Sei Nazioni dello scorso fine settimana Francia È stato sostituito da Joe Roberts e Owen Watkin.

I tifosi che hanno preso parte al nostro sondaggio online avrebbero scelto l'ala Mason Grady davanti al suo compagno di squadra del Cardiff Josh Adams che mantiene il suo posto nel Wales XV.

Ho approvato la scelta del tight end Dillon Lewis al posto di Kieron Assirati.

Il capitano David Jenkins ritorna dall'ultima fila per prendere parte alla selezione di Gatland, con Will Rowlands che scende in panchina.

Nelle squadre presentate dagli elettori online, Jenkins è stata una scelta più popolare di Beard at lock, ma la maggioranza ha anche votato affinché il capitano rimanesse nel ruolo di ala aperta che gli era stato assegnato nella partita dello scorso fine settimana. Pertanto, la barba occupa il secondo posto nella seconda fila dei fan accanto a Rowlands, che figurava nell'81% delle tue scelte.

Nel complesso, Jenkins era nel 91% delle squadre presentate, con il mediano di mischia Tomos Williams (91%), l'ala Rio Dier (96%) e il numero otto Aaron Wainwright (97%) tutte scelte schiaccianti.

Come Gatland, Tommy Revell (82%) è stata la scelta più ovvia per giocare nella fascia aperta nonostante l'infortunio contro la Francia.

North (69%) ha ottenuto molti più voti di Roberts (22%) in posizione esterna nonostante il gol del 23enne al suo debutto al Six Nation lo scorso fine settimana.

La decisione in posizione interna è stata molto più ravvicinata con Thompkins al 51% e Watkin al 49%.

Elettori online di BBC Sport: la squadra del Galles giocherà contro l'Italia

