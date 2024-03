Semafori, potresti trovarne uno acceso contemporaneamente con luce verde e rossa | Ecco cosa devi fare

Semaforo rosso, semaforo verde: una storia lunga quanto quella dell'automobile, e un legame profondo che non si scioglie, nonostante il continuo abbandono.

Chiunque si avvicini stradaNon solo come pilota ma anche pedonesa benissimo cos'è l'esistenza Semaforilungo le strade.

Che si tratti di un ibrido o di qualsiasi altro tipo Intersezione stradale Avere un semaforo, insomma, è assolutamente indispensabile, oltre ad essere ben visibile.

Da bambini impariamo invece a riconoscere il colore verde di un semaforo come il classico semaforo verde Rousseaual contrario, per dovere Assolutamente da smettere.

È un concetto chiaro e radicale, presente nella nostra routine a 360 gradi, dove questa differenza cromatica e soprattutto la sua alternanza viene utilizzata in Mille ambiti e sfumature.

I semafori e i semafori non funzionano sempre come pensiamo

Tuttavia, non sempre tutto è così lineare come può sembrare e come in realtà lo è nella maggior parte dei casi. A volte, ad esempio, i semafori possono farlo Lavora e pensa in modo diverso. A volte, infatti, potremmo ritrovarci davanti ad un semaforo con luci verdi e rosse contemporaneamente. Questo non è certamente un danno. che cosa significa? Quando succede?

Principalmente, dove succede? Possiamo dire che questa situazione sembra essere abbastanza frequente, anche se sorprendente, nella provincia GiapponeCi sono semafori che combinano le solite luci con un meccanismo a freccia e si assicurano che siano accesi Rosso e verde allo stesso tempo. Per chi guida, questo messaggio può Generare confusione.

Luce rossa e verde insieme: cosa significa?

In Giappone Potresti trovare semafori rossi e verdi accesi contemporaneamente, soprattutto per indicare gli incroci dove si dirigono i veicoli Giusto. Per capire come funziona il tutto bisogna decidere quali luci sono in alto e quali in basso, a forma di F.Andate in tre direzioni, destra, sinistra e dritto. Bene, come funziona?

Dobbiamo obbedire alla luce inferiore che ci indirizza nella direzione in cui stiamo andando: se Nella direzione in cui stiamo puntando C'è una freccia verde quindi questo è il nostro turno, altrimenti dobbiamo aspettare fino a… Convertire. Ma se il meccanismo è questo, perché ci sono le luci contemporaneamente? Perché altre luci indicano Flusso del traffico, Ciò indica che se non è verde, significa che qualcuno non ha ancora completato il suo passaggio, e per questo deve andare con cautela.