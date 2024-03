Solo con numero ID Come autenticare il numero di cellulare Absher a Tawakkalna

La piattaforma elettronica Absher ti offre numerosi servizi che puoi svolgere in semplici passi e in tempi record tramite il tuo cellulare.Tra i servizi a tua disposizione c'è il servizio di documentazione del tuo numero di cellulare sulla piattaforma Absher e di identificazione a Tawakkalna. Per questo motivo ti mostreremo come autenticare il numero di cellulare Absher a Tawakkalna con il numero ID.

Come autenticare il numero di cellulare Absher a Tawakkalna

La piattaforma elettronica Absher fornisce numerosi servizi in vari settori del paese, che si tratti di traffico, passaporti, stato civile, ecc. Tra i servizi forniti elettronicamente attraverso la piattaforma c'è il servizio di autenticazione del numero di cellulare Absher a Tawakkalna. Pertanto, ti spiegheremo come autenticare il numero di cellulare Absher a Tawakkalna:

Accedi alla piattaforma elettronica Absher da qui .

Fare clic su Individui Absher.

Quindi accedi al tuo account inserendo il numero della carta d'identità nazionale, il permesso di soggiorno, il nome utente e la password.

Fare clic su Accedi.

Poi vai alla guida dei servizi elettronici.

Dai servizi passaporto, scegli il servizio di identificazione del numero di cellulare per l'applicazione Tawakkalna.

Inizia a inserire i dati richiesti dal numero di carta d'identità nazionale e dal numero di telefono che desideri autenticare.

Digita il codice di verifica che viene inviato al tuo cellulare.

Fare clic su Documento per completare il processo con successo.

Come accedere a Tawakkalna

È facile accedere al tuo account sulla piattaforma elettronica Tawakkalna. I passaggi per accedere a Tawakkalna sono i seguenti:

Scarica l'applicazione Tawakkalna sul tuo cellulare Android da qui O iPhone da qui.

Quindi aprire l'applicazione al termine dell'installazione sul telefono e premere Accedi.

Inserisci i dati richiesti per effettuare il login.

Fare clic su Avanti.

Digita il codice di verifica che riceverai in un SMS sul tuo cellulare.

La piattaforma Absher è una piattaforma digitale lanciata dal Ministero dell'Interno del Regno dell'Arabia Saudita per dare la possibilità ai cittadini e ai residenti del Regno di espletare con facilità numerosi servizi tramite cellulare, come documentare il numero di cellulare per il Applicazione Tawakkalna.

