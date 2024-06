Sono state rivelate le note sulla patch di MultiVersus 1.01, incluso un Nerf per Iron Giant

Lo sviluppatore Player First Games ha rilasciato una nuova patch per il gioco di combattimento free-to-play MultiVersus. La patch include diverse correzioni e miglioramenti, oltre a dettagli su come il Gigante di Ferro verrà nerfato al suo ritorno.

Come accennato in un nuovo post sul blog, il Note sulla patch MultiVersus 1.01 Innanzitutto menziona che Iron Gaint è ancora ingiocabile dopo che lo sviluppatore ha precedentemente ritirato il personaggio dal roster. Indicano inoltre che un aggiornamento sullo stato verrà condiviso la prossima settimana.

Il Gigante di Ferro è stato rimosso dall’elenco dei personaggi di MultiVersus dopo essersi lamentato del fatto che era sopraffatto e stava causando un vantaggio ingiusto. Le note sulla patch affermano che il prossimo aggiornamento dovrebbe aggiungere modifiche che “impediranno a Iron Giant di limitare all’infinito determinate combinazioni di attacchi”. Due cose che vengono nerfate nel set di mosse di Iron Giant sono Ground Attack, che otterrà un hitbox “leggermente più piccolo”, e Rage Mode Up Special, che ridurrà il danno del colpo finale da 5 a 6.

Ora abbiamo maggiori dettagli sulle specifiche su come nerfare il Gigante di Ferro. (Immagine per gentile concessione di Player First Games)

Un’altra modifica degna di nota in arrivo con la patch 1.01 include la risoluzione di un problema che causava problemi di prestazioni per la serie Xbox

MultiVersus è stato rilasciato completamente lo scorso maggio, dopo aver eseguito l’accesso anticipato e le versioni beta del gioco da luglio 2022 a giugno 2023. Al momento del suo rilascio completo, MultiVersus ha ricevuto molti elogi, con un giocatore che ha affermato che la versione completa sembrava “più simile a una beta”. di una beta.”

Ecco l’elenco completo delle note sulla patch per MultiVersus patch 1.01.

Note sulla patch MultiVersus 1.01

generale Il buffer dei colpi su tutti i colpi è stato ridotto del 10% nelle modalità 1v1 I giocatori ora possono provare tutti i combattenti in modalità Allenamento, compresi i combattenti che non possiedono Ora i Battlepass XP verranno assegnati dopo ogni partita PvP, eventi e missioni.

Correzioni di bug Risolto un problema per cui i giocatori non potevano completare le ricompense giornaliere in modalità Rift Risolto un problema che influiva sulle prestazioni su Xbox Series Risolto un problema per cui gli effetti visivi del raggio a volte erano invisibili sulle console PlayStation Risolto un problema per cui alcune configurazioni della tastiera potevano causare input fantasma nelle partite Risolto un problema temporaneo di conflitto di input durante l’addestramento

Caratteri leggenda + = arancione – = NERV ~ = cambiamento * = Correzione del bug Nota: i richiami agli attacchi si riferiscono ai controlli predefiniti. Aria Attacco in corsa (~) Ridurre la finestra del buffer di input per gli attacchi successivi Custode delle banane L’obiettivo di questa modifica è ridurre il potere di uccisione massimo degli speciali laterali di Banana Guard e allinearlo maggiormente al danno inflitto al resto del cast. Lato aereo privato (-) Danno ridotto da 12 a 10 Il lato terra è privato (-) Danno ridotto da 14 a 12 Insetto coniglietto Speciale neutro Risolto un problema per cui il caveau veniva colpito ripetutamente e rapidamente in successione Agata Giù speciale Risolto un problema per cui Garnet e il nemico si bloccavano al termine della sua operazione Star Grab Aggeggio privato (-) Il tempo di recupero degli alleati ora inizia quando Gizmo si separa dal suo alleato, invece che quando Gizmo si attacca al suo alleato. Gigante di ferro L’obiettivo di queste modifiche è impedire al Gigante di Ferro di concatenare all’infinito determinate combinazioni di attacchi. Sebbene queste correzioni risolvano alcuni problemi con Iron Giant, richiederanno ulteriori correzioni per riportare Iron Giant completamente online. Iron Giant rimarrà inattivo per riparazioni finché queste soluzioni non verranno implementate in una patch futura. Attacco al suolo (~) L’angolo del rovescio è ora più orizzontale Attacco aereo neutrale (~) Il colpo finale ora mette sempre KO, indipendentemente dalla carica Attacco lato terra (-) La prima hit box è leggermente più piccola Speciale modalità furia sperimentale (~) Effetti visivi lampeggianti ridotti Modalità rabbia speciale (-) Danno del colpo finale ridotto da 6 a 5 Jake Privato aereo/terra Risolti alcuni problemi con le prestazioni del gioco Giasone Giù terra speciale Risolto un problema per cui un giocatore scompariva quando Jason afferrava due giocatori con un sacco a pelo LeBron Pallacanestro (-) Il basket ora può tirare solo una volta per goal Marvin Attacco aria/terra neutrale Risolto un problema per cui Marvin poteva eliminare istantaneamente gli avversari grazie ai suoi proiettili speciali laterali che interagivano con l’attacco neutrale Rendog Attacco aereo laterale (~) L’angolo del rovescio è ora più orizzontale Attacco aereo (~) L’angolo del rovescio è ora più orizzontale irsuto L’obiettivo di questa modifica è impedire che l’attacco aereo neutro ritorni ad essere una potente combinazione di colpi a tutti i livelli di danno. Ci sono problemi con questa modifica che affronteremo nella prossima patch. Aria atmosferica neutra (~) Respinta base aumentata a 1700 da 1300 (~) Indicatore di knockdown aumentato da 13 a 14 (~) L’angolo del rovescio è più orizzontale (~) La finestra di cancellazione all’arrivo è stata ritardata di 10 fotogrammi Steven Attacco aereo (~) L’hitbox di Sweet Spot è stato ritardato di un fotogramma più avanti nel match quando Steven ha battuto le mani Attacco aereo verso il basso (-) La finestra di cancellazione dell’arrivo è stata ritardata di 3 frame nastro Attacco aereo verso il basso (+) Viene mantenuto uno slancio più ribassista quando viene avviato l’attacco Taz Il lato aria/terra è privato



(+) Il danno inflitto dal colpo finale del tornado senza tempo di recupero è aumentato da 7 a 8 Donna Meraviglia