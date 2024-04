Suggerimenti, spannogrammi e risposte sui filamenti del NYT datati 29 aprile 2024

The Strands di oggi mi ha toccato la nota giusta e mi sono ritrovato a risolverlo in un batter d'occhio. Anche se non è facile come gli Strands del passato, per me ha funzionato. Se il puzzle di oggi ti fa sentire un po' meno messo insieme, dai un'occhiata ai suggerimenti e alle risposte che ho selezionato per NYT Strands del 29 aprile. Iniziamo!





Qual è l'argomento del NYT Strands di oggi?

Come ha rivelato il New York Times, l'argomento di oggi è Strands “Goccia del nome”.

Suggerimento su Spangram per le discussioni di oggi

Avviso spoiler n. 1

Anche se facciamo del nostro meglio per prestare attenzione, i suggerimenti riportati di seguito potrebbero parzialmente rovinare l'esperienza. Sei stato avvertito.

Ogni gioco di Strands ha un codice Spangram che devi decifrare e il gioco di oggi non ha fatto eccezione. Il suggerimento per lo Spangram di oggi è: “Danno vita alle note.”.

Suggerimenti sulle parole chiave per le discussioni di oggi

Se hai compreso lo Spangram dal suggerimento precedente, scoprire le parole chiave sarà facile. Tuttavia, non voglio rovinartelo. Invece, ecco tre suggerimenti sulle parole chiave che potrebbero aiutarti:

Suggerimento n. 1: Pioggia viola

Pioggia viola Suggerimento n.2: dammii solo un motivo

dammii solo un motivo Suggerimento n.3: la amavo

Avviso spoiler n.2

Le sezioni seguenti rivelano le risposte per gli argomenti del NYT di oggi. Quindi ti consiglio di non scorrere oltre se stai ancora risolvendo il puzzle. Tuttavia, se sei bloccato, ti suggerisco di scorrere un po' per vedere la risposta di Spangram.

La risposta di Spangram al NYT Strands del 29 aprile

Il NYT Strands Spangram Puzzle di oggi è Musicistie si estende da sinistra a destra lungo la griglia delle lettere.

A parte Spangram, devi trovare 7 parole tematiche Nel puzzle di oggi. Tuttavia, se hai difficoltà a superare Strands, dai un'occhiata ad alcuni suggerimenti e trucchi nella mia guida su come giocare a NYT Strands.

Comunque, detto questo, passiamo alla sezione successiva. Tuttavia, procedi solo se sei pronto a controllare le parole chiave.

Elenco delle parole chiave NYT Strands del 29 aprile

Se sei arrivato fino a qui, probabilmente sei pronto per vedere le risposte. Quindi, diamo un'occhiata alle parole chiave di oggi in Strands:

Principe

Colore rosa

Brandy

Foca

comune

polpettone

gioiello

L'argomento era francamente vago e non aiutava molto. Ma quando ho trovato PRINCE in alto a sinistra e PINK in alto a destra, ho capito di cosa si trattava. Quindi, trovare MUSICISTI come Spangram da sinistra a destra per la giornata non è stato affatto difficile. Presto trovai MEATLOAF e JEWEL nelle reti.

Dopo essere rimasto bloccato per alcuni minuti, ho trovato COMMON in basso a sinistra e SEAL in basso a destra. Le ultime due reti mi hanno dato del brandy, e tutto è finito nell'edizione del 29 aprile di NYT Strands.

E tu? Hai dovuto usare qualche suggerimento o anche questo faceva al caso tuo? Fatemelo sapere nei commenti qui sotto!