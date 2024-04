Cos'è il “Grande Smog” di Londra che ha provocato più di 12.000 morti in soli cinque giorni: un evento senza precedenti

La nebbia è uno dei fenomeni atmosferici più comuni. Piccole gocce d'acqua rimangono in sospensione e producono un effetto che riduce notevolmente la visibilità. Pertanto, più è denso e spesso, minore è la distanza che possiamo vedere. Ne esistono diverse tipologie, apparentemente innocue, ma esiste anche il caso della nebbia acida. È una delle sue manifestazioni meno probabili e, allo stesso tempo, la più pericolosa. A Londra, più di 50 anni fa, furono testimoni di un evento senza precedenti che chiamarono “La Grande Nebbia”. Questa privacy, che esisteva da cinque giorni, se n'è andata Più di 12.000 morti.

Hanno perso cinque giorni nell'oscurità. Letteralmente, la capitale britannica si sollevò il 5 dicembre 1952, completamente cieca; Il fumo denso non rivelava nulla, ovunque guardassero i cittadini, c'era solo un indistinguibile lampione bianco. All'inizio, la città sul Tamigi rimase impassibile, poiché la nebbia è comune in questo periodo dell'anno. Ma man mano che le ore passavano e la fitta nebbia non scompariva, gli inglesi cominciarono a rendersi conto che ciò non era normale.

Quel giorno ebbe inizio quello che sarebbe stato il peggior fenomeno di inquinamento atmosferico nella storia dell’Europa occidentale. Il giorno precedente in Gran Bretagna un anticiclone aveva causato una completa assenza di vento, che aveva provocato anche interruzioni di corrente Le temperature sono scese e hanno causato la combustione di molto carbone nella zona della Grande Londra.

Fabbriche, veicoli e case espellevano una grande quantità di anidride carbonica e fuliggine, che si mescolavano con l'umidità e formavano una fitta nebbia che paralizzava la città. Questo strato di “smog” ha causato notevoli disagi riducendo la visibilità.

