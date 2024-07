Sulla strada per rivoluzionare le stazioni di servizio: il nuovo modo di pagare da ora in poi

Presto potremo pagare alle stazioni di servizio utilizzando app di pagamento mobile (portafoglio digitale) o collegando una carta di credito alla stazione? Nelle stazioni di Dor Alon hanno cominciato a sperimentare una decina di stazioni che permettono il pagamento in questo modo. Questo è stato rivelato oggi su Ynet.

Come sapete, la maggior parte delle aziende dell’economia consente già il pagamento collegando un cellulare o uno smartwatch, ma nelle stazioni di servizio c’è un problema perché esiste un chiaro divieto di utilizzo dei cellulari per paura di incendi. Questa direttiva molto probabilmente verrà abrogata perché comunque non è stata attuata.