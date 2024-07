Netanyahu decide di inviare giovedì una delegazione negoziale a Doha Notizia

Martedì, prima di partire per Washington per incontrare il presidente degli Stati Uniti Joe Biden, il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha ordinato che la delegazione negoziatrice per l’accordo venga inviata a Doha giovedì prossimo.

L’ufficio del primo ministro israeliano ha affermato – in un comunicato – che Netanyahu ha avuto una discussione approfondita con la squadra di negoziatori e i funzionari della sicurezza riguardo all’accordo, e i media israeliani hanno riferito che l’incontro è durato 6 ore.

Secondo il comunicato, il primo ministro israeliano dovrebbe recarsi nella capitale americana domani mattina, lunedì, dopo il viaggio previsto domenica sera, e mercoledì prossimo pronuncerà un discorso al Congresso americano.

Yedioth Ahronoth ha riferito che Netanyahu porterà con sé una delegazione di famiglie di prigionieri detenuti dalla resistenza e intende presentarli al Congresso durante il suo discorso.

Secondo il giornale, l’accordo di scambio e il cessate il fuoco nella Striscia di Gaza saranno una priorità per l’amministrazione americana, che cercherà di sfruttare la visita di Netanyahu a Washington per spingerlo ad accettare le grandi linee dell’accordo annunciato da Biden.

La visita di Netanyahu a Washington avviene mentre l’amministrazione americana afferma che i negoziati volti a concludere un accordo includono uno scambio di prigionieri tra Israele e la resistenza palestinese e un cessate il fuoco a Gaza. Ha fatto grandi progressi.

Sebbene l’amministrazione americana abbia fornito un significativo sostegno politico e militare a Israele dall’inizio della guerra a Gaza il 7 ottobre, i rapporti indicavano rapporti tesi tra Biden e Netanyahu.

Critica e preparazione

Da parte sua, il ministro degli Esteri israeliano Yisrael Katz ha affermato che la guerra non dovrà essere fermata prima del ritorno dei detenuti, dell’eliminazione del Movimento di resistenza islamica (Hamas) e del raggiungimento della sicurezza negli insediamenti attorno alla Striscia di Gaza.

Per quanto riguarda il ministro israeliano dell’Energia, Eli Cohen, ha rivelato progressi tangibili verso la conclusione di un accordo e che le prossime due settimane saranno cruciali per quanto riguarda l’accordo.

Per quanto riguarda la possibilità di un’escalation della guerra, Cohen ha detto che il suo ministero ha fornito un’enorme riserva di carburante per continuare a fornire energia e in previsione di ogni emergenza.

In un contesto correlato, il quotidiano Yedioth Ahronoth ha rivelato che Dan Illouz, membro della Knesset del partito Likud, ha detto: “Netanyahu raggiungerà un accordo che porti prigionieri e permetta ai combattimenti di continuare”.

Illouz ha sottolineato la possibilità di firmare un accordo per il rilascio dei prigionieri, sottolineando che “ci sono linee rosse nell’accordo”, spiegando di credere “che Netanyahu raggiungerà un accordo che riporterà i prigionieri in Israele e permetterà ai combattimenti di finire”. continua. Puoi vedere dal suo comportamento che capisce che non tutti gli affari sono un accordo.”

Ha aggiunto: “È importante dire che ci sono 8 membri della Knesset nel Likud che hanno posizioni chiare. Il governo che lascia Hamas non ha il diritto di esistere”.

Il membro della Knesset del Likud, Amit Halevy, ha dichiarato al quotidiano israeliano Maariv di essere tra i 10 membri del partito che hanno firmato una lettera inviata a Netanyahu in cui lo informavano che si sarebbero ritirati dalla coalizione se l’accordo cristallizzato con Hamas non avesse incluso il ritorno dei detenuti in una sola volta, o se l’esercito israeliano si ritirasse dal valico di Rafah e dall’asse Filadelfia rientrasse nell’accordo.

Proteste delle famiglie dei prigionieri

In un altro sviluppo, il corrispondente di Al Jazeera ha detto che l’Associazione delle famiglie dei prigionieri detenuti a Gaza sta organizzando una catena umana all’interno della Knesset per fare pressione affinché si concluda un accordo di scambio.

Traduzione Quds Copertura stampa: Famiglie di prigionieri israeliani si dirigono all’aeroporto Ben Gurion; Per protestare contro il viaggio di Netanyahu negli Stati Uniti e per chiedere la conclusione dell’accordo. pic.twitter.com/6iT4Pm9Alh – Rete di notizie Quds (@qudsn) 21 luglio 2024

Anche le famiglie dei prigionieri israeliani hanno organizzato proteste all’aeroporto Ben Gurion di Tel Aviv per protestare contro il viaggio di Netanyahu negli Stati Uniti e per chiedere il completamento dell’accordo.

Il corrispondente di Al Jazeera ha riferito – citando attivisti dei social media – che la polizia israeliana ha impedito ad alcuni manifestanti di entrare nell’aeroporto.