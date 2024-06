Sulla telecamera, due aerei si scontrano al Beja Air Show in Portogallo, pilota ucciso: rapporto

L’incidente è avvenuto al Baja Air Show

Lisbona:

Un pilota è stato ucciso e un altro ferito dopo che due piccoli aerei si sono scontrati in volo durante uno spettacolo aereo nel sud del Portogallo domenica, ha detto l’aeronautica.

L’Air Force ha dichiarato in un breve comunicato: “L’Air Force si rammarica di annunciare che alle 16:05 (15:05 GMT) al Baja Air Show, due aerei sono stati coinvolti in un incidente durante uno spettacolo aereo” a cui hanno partecipato sei aerei.

Ha aggiunto che è morto un cittadino spagnolo. Un portavoce dell’aeronautica militare ha detto all’AFP che la vittima era il pilota di uno degli aerei coinvolti nella collisione.

L’aeronautica militare ha affermato che un altro pilota di nazionalità portoghese ha riportato ferite lievi e ha ricevuto cure di emergenza prima di essere trasferito in un ospedale di Baja.

Il ministro della Difesa portoghese Nuno Melo ha descritto l’incidente come un “tragico incidente” e ha detto ai giornalisti che sarà aperta un’indagine per “determinare la causa esatta” della collisione.

Il presidente Marcelo Rebelo de Sousa ha dichiarato: “Doveva essere un momento di intrattenimento e divertimento condiviso. Ma si è trasformato in un momento di dolore”.

L’Aeronautica Militare ha affermato che i sei aerei appartenevano ad un gruppo acrobatico aereo composto da piloti spagnoli e portoghesi chiamato “Yak Stars”.

I due aerei che si scontrarono erano uno Yakovlev Yak-52, un aereo da addestramento aereo di progettazione sovietica.

Un video filmato da uno spettatore e pubblicato sui social media mostrava una formazione di sei aerei in aria, uno dei quali è salito e apparentemente ha toccato uno degli altri aerei, per poi schiantarsi al suolo in una nuvola di fumo.

Incidente del Baja Air Show 😨😞 DEP pic.twitter.com/4WrRfoLCeO — Don è costoso 🇪🇦 ✞ 🐸 (@kar0____) 2 giugno 2024

L’aeronautica militare ha riferito che uno degli aerei si è schiantato davanti alla base aerea, mentre il secondo aereo coinvolto nell’incidente è riuscito ad atterrare sulla pista dell’aeroporto, senza alcuna vittima tra gli spettatori.

Secondo il sito web del Baja Air Show, Yakstars parteciperà con circa 30 altri gruppi di spettacoli aerei europei. Gli organizzatori li hanno descritti come il più grande gruppo acrobatico civile dell’Europa meridionale.

L’aeronautica militare ha detto che gli organizzatori della parata all’aeroporto di Beja hanno sospeso l’evento, iniziato sabato.

Le forze dell’ordine hanno espresso le loro “sincera condoglianze” ai parenti del pilota deceduto.

