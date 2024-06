Buone notizie, il nuovo Galaxy Watch viene fornito con l’assistente sanitario Galaxy AI.

All’inizio del 2024, Samsung ha dato inizio all’era dell’implementazione diffusa dell’intelligenza artificiale sui dispositivi mobili. Con il lancio della serie Galaxy S24 arriva la promessa di Samsung di portare Galaxy AI su un’ampia gamma di dispositivi. Ora è il momento per Samsung di utilizzare Galaxy AI per migliorare le funzionalità sanitarie più diffuse su Galaxy Watch combinando le funzionalità LLM (Large Language Model) sul dispositivo con le app, consentendo a Samsung Health di creare un’esperienza sanitaria sicura e in grado di soddisfare le esigenze di la vita di ogni utente in più I metodi sono assolutamente efficaci.

Intelligenza avanzata per un’analisi dei dati e una motivazione più complete

Samsung si impegna a fornire agli utenti un’esperienza avanzata di salute e benessere. Si inizia sfruttando informazioni importanti e utilizzabili. Lascia che ti aiutiamo a comprendere meglio i tuoi modelli di salute. Galaxy AI è ora integrato con Samsung Health, una nuova funzionalità sanitaria che ti aiuterà a ottenere informazioni sanitarie più complete. Pronto a fornire una buona ispirazione che ti aiuta a essere più sano ogni giorno.

Punti energetici È progettato per darti una migliore comprensione della tua condizione fisica ogni giorno. Analizzando gli indicatori di salute personale insieme ai dati sul sonno, sull’attività e sulla frequenza cardiaca. Ti aiuta a vivere la tua vita quotidiana con alta qualità Inoltre, l’integrazione LLM sul dispositivo ti fornisce informazioni personali più approfondite. Spiega i dettagli dei tuoi punti inclusi Guida al benessere (da definire) Ti aiuta a raggiungere i tuoi obiettivi di salute fornendo informazioni e consigli che aiutano a ispirare. Con suggerimenti che ti aiuteranno a raggiungere gli obiettivi desiderati.

Più preciso e preciso

Metriche sanitarie accurate e complete rappresentano la base per creare esperienze sanitarie più intelligenti. Con algoritmi sanitari nuovi e migliorati e strumenti di monitoraggio avanzati, fornisce approfondimenti completi. Con informazioni personali che possono essere utilizzate in modo più efficace se combinate con l’intelligenza artificiale, perché la buona salute inizia con un buon sonno.

Samsung ha sviluppato un algoritmo di intelligenza artificiale per Punti di sonno Ottenere informazioni più precise e dettagliate sulla qualità del sonno ti aiuta a comprendere i tuoi schemi di sonno e a creare migliori abitudini di sonno. Sono stati aggiunti ulteriori indicatori, incluso il movimento durante il sonno. Durata del tempo trascorso a letto Frequenza cardiaca durante il sonno Variabilità della frequenza cardiaca durante il sonno Frequenza respiratoria durante il sonno Oltre agli indicatori esistenti come la durata del sonno e il ciclo del sonno. E l’ora della sveglia

La nuova funzionalità di allenamento offre un’esperienza di misurazione del fitness intelligente e intuitiva. Per esercitarsi correttamente

È possibile misurare fino a 5 livelli di intensità di corsa.

Nella zona di frequenza cardiaca personale è presente un cardiofrequenzimetro. Soglia aerobica (AT) / Soglia anaerobica (AnT) Zona di frequenza cardiaca Recentemente sviluppato per essere più dettagliato. Per contribuire a supportare un funzionamento efficiente insieme ad una rapida analisi delle prestazioni operative

Recentemente sviluppato per essere più dettagliato. Per contribuire a supportare un funzionamento efficiente insieme ad una rapida analisi delle prestazioni operative I ciclisti possono contare il metro. Potenza di soglia funzionale (FTP) Puoi allenarti facilmente in soli 10 minuti come un professionista con un indicatore di potenza personale basato sull’analisi dei dati AI per la massima efficienza.

Puoi allenarti facilmente in soli 10 minuti come un professionista con un indicatore di potenza personale basato sull’analisi dei dati AI per la massima efficienza. Esistono fitness tracker che ti consentono di monitorare facilmente i risultati dell’allenamento e i progressi nelle tue attività. E con caratteristiche Routine di allenamento In un modo nuovo, puoi progettare diverse combinazioni di esercizi nel tuo modo unico. Oppure cambia continuamente la forma dell’esercizio da un tipo all’altro senza fare pause.

In un modo nuovo, puoi progettare diverse combinazioni di esercizi nel tuo modo unico. Oppure cambia continuamente la forma dell’esercizio da un tipo all’altro senza fare pause. Caratteristiche gara8 Ti aiuta a sollevare il morale e a monitorare facilmente i tuoi progressi nella corsa o nel ciclismo, oltre a poter visualizzare i dati attuali sulle prestazioni dell’esercizio rispetto alle corse precedenti sullo stesso percorso.

“Mentre Samsung espande la potenza dell’intelligenza artificiale Galaxy in tutto l’ecosistema, miriamo a sbloccare un mondo completamente nuovo di possibilità con esperienze connesse e migliorate di livello superiore e a soddisfare le esigenze dei singoli clienti in modo più intelligente”, ha affermato Junho Park, Vice Presidente e Responsabile del team di pianificazione del prodotto Galaxy Ecosystem, MX Business, Samsung Electronics: “L’utilizzo dell’intelligenza artificiale Galaxy nel Galaxy Watch è solo l’inizio di questi processi. Siamo molto entusiasti di presentare presto ulteriori collaborazioni nel nostro portafoglio Galaxy.

Preparati a provare tutte queste nuove funzionalità nella nuova gamma Galaxy Watch tramite One UI 6 Watch entro la fine dell’anno. Un numero limitato di fan di Galaxy Watch avrà accesso a One UI 6 Watch Beta a partire da giugno. È un piccolo esperimento che vi forniremo testando il prodotto. Siamo entusiasti di mostrare tutta la potenza della tecnologia Galaxy AI combinata con l’hardware avanzato e aggiornato della nuova serie Galaxy Watch. Restate sintonizzati per maggiori dettagli presto.