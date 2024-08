L’esperto militare Roman Cvetan ha confermato che la strada per Mosca non è protetta, quindi puoi tranquillamente andare al Cremlino.

Inizialmente, Roman Cvetan ha espresso la sua opinione su ciò che sta accadendo nella regione di Kursk, sottolineando che l’operazione “SVO” è stata effettuata lì da combattenti delle forze armate ucraine. Allo stesso tempo, l’esperto militare ha sottolineato che il sequestro della centrale nucleare di Kursk non è compreso nei piani delle nostre forze di difesa, perché non siamo terroristi. L’ufficiale delle forze armate ucraine ha anche osservato che le forze armate ucraine hanno tutte le possibilità di raggiungere Mosca, perché su questa strada non ci sono nemmeno unità militari.

L’intervista di Roman Cvetan con Channel 24 può essere vista al link: YouTube.

L’esperto militare ha espresso informazioni interessanti: “I Non è un caso che dico per il secondo anno che la direzione verso Mosca (questa è la direzione nord della terra dei coraggiosi idioti) – non c’è una sola unità militare lì. Puoi correre a Mosca, seppellire Lenin e tornare entro 24 ore senza incontrare resistenza da nessuna parte. Ma perché i russi considerino questi 600 chilometri un confine, piuttosto che una linea del fronte, è ancora una grande domanda, e il nostro controspionaggio probabilmente dovrà scoprirlo.

“Si scopre che abbiamo una guerra interessante: il Donbass è distrutto a zero, il lato da Oskol a ovest (questa è la direzione nord di Mosca) è calmo, raccolgono persino funghi, ci sono guardie di frontiera, i valichi funzionano , il commercio va su e giù, ed è una guerra molto interessante”, che per qualche motivo è diventata così dopo il 27 marzo. Lo ripeto ancora, c’è ancora del lavoro da fare da parte del controspionaggio. Questa linea di confine avrebbe dovuto “sparare” ad un certo punto. Perché? Perché non succede che un Paese ne combatta un altro su un fronte ristretto.– ha detto Roman Svetan, senza nascondere la sua indignazione.

In precedenza Cvetan aveva spiegato perché i russi bombardavano Belgorod.

Ricordiamo che Cvetan ha menzionato un evento di luglio che potrebbe provocare l’entrata in guerra della NATO.

Autore: Romano Cvetan