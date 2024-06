Le tasse della Arab Open University in Arabia Saudita sono 1446, che gli studenti che vorranno iscriversi all’università saranno tenuti a pagare, per potersi iscrivere ai diversi anni accademici e alle specializzazioni che l’università prevede per lo studio dell’Arabia Saudita è una delle università più famose esistenti, alla quale è possibile iscriversi con facilità attraverso un elenco di Le condizioni che tutti i candidati dovranno considerare e noi le copriremo per te attraverso questo rapporto.

Tasse dell’Arab Open University in Arabia Saudita 1446

Il valore delle tasse applicate, per gli studenti che richiedono l’iscrizione ad una laurea triennale, differisce per gli studenti sauditi rispetto agli altri stranieri, e le tasse che verranno applicate dipendono principalmente dalle ore di credito che lo studente sceglierà in un semestre, inoltre alla specializzazione che lo studente desidera studiare, e il valore delle tasse applicate agli studenti sono i seguenti:

Le tasse di iscrizione per gli studenti sauditi sono 469 riyal.

Le tasse di iscrizione per gli studenti non sauditi ammontano a 539,35 riyal.

Quali sono i requisiti di ammissione all’Arab Open University 1446?

L’Università Araba, che è aperta a tutti i candidati, stabilisce un elenco di condizioni importanti che devono essere soddisfatte per essere accettati a studiare lì. L’elenco delle condizioni include: