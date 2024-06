Razer annuncia la collezione Fortnite – GadgetMatch

Lo scorso febbraio, Jujutsu Kaisen x La collezione CASETiFY è stata presentata all’installazione Prison Realm di Hong Kong. Vista l’enorme popolarità della serie manga, era solo questione di tempo prima che la collezione si espandesse in tutto il mondo.

Purtroppo, il secondo lotto della collezione è finalmente disponibile con ancora più personaggi e accessori tra cui scegliere. Il pezzo forte delle nuove uscite è la custodia laterale Jujutsu Sorcerer, che mostra i personaggi coinvolti nell’incidente di Shibuya attraverso una custodia adesiva con una speciale finitura 3D.

I fan possono anche scegliere tra custodie per anelli di impatto, custodie per specchi e custodie per paraurti con Yuji Itadori, Megumi Fushiguro, Nobara Kugisaki, Kento Nanami, Satoru Gojo, Suguru Geto e Sukuna.

Ci sono anche altri accessori con i segni delle mani della serie, oltre a una lancia celeste rovesciata. Inoltre, ci sono diverse opzioni di Bounce Case per il tuo MacBook Pro.

Inoltre, ci sono ancora due pezzi forti della collezione precedente, vale a dire la custodia per auricolari da collezione Prison Realm AirPods Pro e la custodia senza dita Sukuna per matita Cursed Apple.

La collezione si estende anche a prodotti realizzati per AirPods e AirPods Pro, cinturini per Apple Watch, custodie per iPad, caricabatterie 2 in 1, power bank, caricabatterie rapidi e supporti ad presa rapida.

Ogni custodia per telefono è disponibile online o in negozio Jujutsu Kaisen x L’acquisto di CASETiFY darà inoltre diritto ai clienti a un pacchetto cieco di esclusive carte collezionabili.

Vedi anche: Questi sono must per i fan di Jujutsu Kaisen