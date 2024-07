Tecnica di de-invecchiamento nel cinema tamil… Cos’è il de-invecchiamento? Come viene trattato?

Invecchiamento ragnatela

Varie nuove tecniche vengono introdotte nel cinema con il passare del tempo. In questo modo, la tecnica di ringiovanimento è ampiamente utilizzata nel cinema tamil. Nei film prima del 1920, il trucco veniva utilizzato per far sembrare una persona più vecchia o più giovane. Poi, nel 1925, il direttore della fotografia Carl Struss sviluppò la tecnica di Carl Struss e la utilizzò nel film La storia di Cristo. In questa tecnica, l’attore del film viene dipinto di rosso e la telecamera utilizza una lente rossa per farlo sembrare più giovane. Dopo gli anni ’70, hanno utilizzato il trucco artificiale per rimuovere l’invecchiamento.

Solo nel film X MEN del 2006 l’invecchiamento è stato rimosso utilizzando la CGI. Qualsiasi attore che necessitava di ringiovanimento è stato scansionato utilizzando più fotocamere e quindi ringiovanito in 3D. Hanno usato molti segni di tracciamento sui loro volti e hanno cancellato le loro espressioni facciali per farli sembrare più giovani nel film. Dopo essere stato utilizzato in film come Avengers, Gemini Man e The Iris Man, l’invecchiamento del tè è diventato molto popolare.

Madaan di Suriya è stato il primo film del cinema tamil a sfruttare appieno il ringiovanimento CGI e il 2D. Successivamente, la troupe cinematografica è pronta per sfoggiare il look giovanile di Kamal Haasan in “Vikram” di Lokesh Kanagaraj. Ma l’uso di questa tecnologia fu abbandonato a causa di problemi di budget.

