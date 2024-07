37 palestinesi sono stati uccisi a Gaza nelle ultime 24 ore

Esplosione dopo un attacco aereo israeliano su un edificio residenziale a Nuseirat. Foto: Reuters



Nell’attacco israeliano In realtà la casa In realtà Sabato nel nord di Gaza è stato ucciso anche un giornalista locale Maometto Abu conversazioneIl medico ha detto: sua moglie e due figli.

L’ufficio stampa del governo di Gaza guidato da Hamas ha annunciato la sua morte Abu Jasser Il numero di giornalisti palestinesi uccisi da Israele 7 anni fa in ottobre L’anno scorso, un aumento In realtà 161.

Nelle ultime 24 ore ci sono stati attacchi militari israeliani In realtà Gaza ha ucciso 37 palestinesi e distrutto diverse case. nel campo IL Nuseirat Un attacco aereo ha avuto luogo nella parte centrale della Striscia di Gaza In realtà I soccorritori hanno annunciato che diverse persone sono rimaste ferite, tra cui due giornalisti locali, in un edificio a più piani.





Foto: Reuters



Colori In realtà Strade di Rafa

I residenti di Rafah hanno affermato che, nel mezzo di aspri combattimenti, i carri armati israeliani sono avanzati nelle zone settentrionali della città e hanno preso il controllo della collina In realtà Ad ovest.

L’esercito israeliano ha annunciato che i suoi soldati avrebbero continuato le loro operazioni Ravi E venerdì In realtà ZonaTel IL Sultano In realtà La parte occidentale della città ha eliminato un gran numero di combattenti. Nella parte centrale di Gaza, l’esercito avrebbe attaccato le infrastrutture militari nemiche.

L’esercito ha inoltre annunciato di aver colpito un impianto monastero IL Palo Nella parte centrale della Striscia di Gaza è utilizzato dai combattenti palestinesi. Ha aggiunto che i combattenti stavano lavorando In realtà La zona umanitaria li ha accusati di sfruttare residenti e strutture civili per scopi militari.

Hamas e altri gruppi respingono tali affermazioni, affermando che Israele giustifica gli attacchi In realtà Campi umanitari.

Martedì Israele ha dichiarato di aver eliminato metà della leadership dell’ala militare di Hamas e di aver ucciso o catturato circa 14.000 combattenti dall’inizio della guerra. Israele afferma che 326 dei suoi soldati sono stati uccisi a Gaza.

Hamas non pubblica i dati sulle vittime e afferma che Israele esagera i suoi rapporti e sta cercando di creare l’impressione di una “falsa vittoria”.

A Gaza, secondo i dati del Ministero della Sanità locale, al 7 in ottobre Lo scorso anno sono state uccise quasi 39.000 persone e più di 89.000 sono rimaste ferite.

Israele ha chiesto l’evacuazione

Il Ministero di Gaza ha messo in guardia i residenti dallo sfollamento dal nord In realtà Ha detto a sud di Gaza IL Al Jazeera.

Il Ministero degli Interni di Gaza ha affermato che le forze israeliane stavano cercando di esercitare pressioni psicologiche In realtà Cittadini e In realtà Hanno inviato centinaia di migliaia di messaggi vocali ai telefoni invitandoli a evacuare le loro case e ad andarsene In realtà Guarda la brocca.

Accusano Israele di cercare di ingannare la popolazione, perché In realtà Non esistono zone sicure nella Striscia di Gaza e le autorità israeliane attaccano addirittura le tende degli sfollati. Hanno chiesto alla comunità internazionale di intervenire e di esercitare pressioni immediate In realtà Israele deve fermare la politica di sfollamento che ha praticato dall’inizio della guerra.

Notizie correlate

La Corte internazionale di giustizia ha stabilito che l’occupazione israeliana dei territori palestinesi viola il diritto internazionale

Gli Stati Uniti hanno criticato la decisione della Corte internazionale di giustizia

Gli Stati Uniti contestano il parere della Corte internazionale di giustizia dell’Aia secondo cui l’occupazione israeliana dei territori palestinesi è illegale. Washington ha affermato che ciò complicherebbe gli sforzi per risolvere il conflitto.

Ha aggiunto: “Abbiamo chiarito che il sostegno israeliano naselbinam “Viola il diritto internazionale e ostacola il perseguimento della pace”. Un portavoce del Dipartimento di Stato americano ha dato l’annuncio via e-mail sabato.

“Tuttavia, temiamo che l’ampiezza del parere della corte complicherà gli sforzi per risolvere la controversia”. Hanno aggiunto.

La Corte Internazionale di Giustizia ha dichiarato venerdì che l’occupazione israeliana delle terre e degli insediamenti palestinesi è illegale e deve essere terminata il prima possibile. Il Ministero degli Esteri ha anche affermato che l’opinione della Corte internazionale di giustizia, secondo cui Israele dovrebbe ritirarsi dai territori palestinesi il prima possibile, “non è coerente con il quadro esistente” per la risoluzione del conflitto.

Washington ha affermato che il quadro tiene conto delle esigenze di sicurezza di Israele, che sono state evidenziate dagli attacchi del gruppo islamico palestinese Hamas In realtà Israele 7. in ottobre. In questi attacchi, secondo dati israeliani, sono state uccise 1.200 persone e circa 250 sono state prese in ostaggio.





La folla manifesta contro Netanyahu a Gerusalemme. Foto: Reuters



Annuncio di proteste in Israele

Leader dell’opposizione Yair Lapide Ha esortato gli israeliani a partire in serata In realtà Ha riferito che le strade chiedono il rilascio dei prigionieri a Gaza IL Al Jazeera. “Sei invitato ad unirti a me e a migliaia di israeliani patriottici. Non consegneremo i rapiti. Non abbandoneremo il Paese. Non perderemo la speranza”. Lui è Lapide Senza In realtà Rete sociale X

Le manifestazioni, divenute regolari in Israele dall’inizio della guerra di Gaza, hanno visto i manifestanti bloccare le autostrade, bruciare pneumatici e chiedere le dimissioni di Netanyahu. I manifestanti hanno manifestato con altoparlanti e striscioni davanti alle case di diversi ministri e rappresentanti della coalizione.