Torneo di qualificazione di basket in carrozzina per i Giochi Paralimpici su BeIN Sports

A differenza della maggior parte degli sport di squadra, le squadre francesi non si qualificano automaticamente per il torneo paralimpico di basket in carrozzina. Quindi i Blues dovranno passare attraverso il TQP per ottenere il biglietto per Parigi. I Campionati Paralimpici di Basket in Carrozzina si terranno dal 29 agosto all'8 settembre all'Arena Bercy.

Durante il TQP di Antibes, otto squadre si sfideranno per i restanti quattro posti da occupare ai Giochi Paralimpici di Parigi. La squadra maschile francese punta quindi a qualificarsi per un torneo paralimpico per la prima volta dal 2004. Xavier Fotion commenterà le partite della squadra francese.

Le ragazze gareggeranno al TQP la settimana successiva a Osaka, in Giappone.

Programma TQP di Antibes:

Marocco/Italia – Venerdì 12 aprile alle 11:00 su beIN SPORTS MAX 5

Colombia/Germania – Venerdì 12 aprile alle 13:15 su beIN SPORTS MAX 5

Canada/BaysPass – Venerdì 12 aprile alle 15:30 su beIN SPORTS MAX 5

Iran/Francia – Venerdì 12 aprile alle 19 su beIN SPORTS MAX 5

Italia/Colombia – Sabato 13 aprile alle ore 11:00 su beIN SPORTS MAX 5

Pagato Bass/Iran – Sabato 13 aprile alle 13:15 su beIN SPORTS MAX 5

Francia/Canada – Sabato 13 aprile alle 18 su beIN SPORTS MAX 6

Marocco/Colombia – Domenica 14 aprile alle ore 11:00 su beIN SPORTS MAX 8

Canada/Iran – Domenica 14 aprile alle 13:15 su beIN SPORTS MAX 8

Francia / Olanda – Domenica 14 aprile alle 15:30 su beIN SPORTS MAX 8

Germania/Italia – Domenica 14 aprile alle 18 su beIN SPORTS MAX 8

il livello finale – Lunedì 15 aprile dalle ore 11:00 (canale da definire)