Tragiche notizie per Kate Middleton: anche il principe Louis è sotto i riflettori: la principessa è in un pessimo stato psicologico dopo le parole della duchessa

IL principessa del Galles, Anche Kate Middleton, che recentemente ha combattuto contro il cancro, deve fare i conti con le questioni sorte a palazzo che riguardano i suoi amati figli.

La Regina fu costretta a intervenire e cambiare il nome del terzo figlio del Duca e della Duchessa di Cambridge. Il principe Luigi – Ribaltare una regola storica stabilita dal re Giorgio V.

Il figlio più giovane del principe William e Kate Middleton è nato il 23 aprile 2018 e gli orgogliosi nuovi genitori lo hanno chiamato Louis Arthur Charles. Il suo nome è molto popolare nella storia reale, e sia il principe William che il principe George lo hanno come secondo nome, in onore del mentore del principe Carlo, Lord Louis Mountbatten, morto in un attentato dell’IRA nel 1979.

Il secondo nome Charles è un omaggio al nonno di Louis, il Principe di Galles. Come i suoi fratelli maggiori, il principe George e la principessa Charlotte, Louis non ha un titolo ed è ufficialmente conosciuto come… Sua Altezza Reale il Principe Louis di Cambridge. Tuttavia, il titolo di Sua Altezza Reale Luigi era incerto a causa di un governo di lunga data stabilito dal re Giorgio V. Nel 1917 emanò delle linee guida sui titoli che i membri della famiglia reale potevano detenere. Si decise quindi che solo i più vicini al vertice della linea di successione avrebbero ricevuto automaticamente i titoli.

Il re Giorgio V decretò che solo i figli del monarca sarebbero diventati automaticamente Principe o principessaCosì come tutti i nipoti nati in linea maschile. Ma i pronipoti non sono inclusi. Ma Sua Maestà la Regina lo ha eliminato per tutti i figli di William e Kate – e se non avesse apportato la modifica, Louis sarebbe stato conosciuto come “Il Re”. Maestro Louis Cambridge o Maestro Louis Windsor.

Fuochi d’artificio della duchessa di Sussex

Ma sono sorte ulteriori polemiche quando la modifica della regola non ha incluso i figli del principe Harry e Meghan Markle, come è stato rivelato Duchessa del Sussex Nella sua famosa intervista con Oprah Winfrey.

Durante un’intervista del 2021, Meghan ha detto al conduttore del talk show americano: “Dissero che non volevano che fosse un principe o una principessa, che sarà diverso dal protocollo e non avrà sicurezza. Gli ultimi mesi della nostra gravidanza dove sarei andato, aspetta un secondo, hanno detto [δεν πρόκειται να πάρει ασφάλεια]Perché non diventerà un principe.

“Okay, deve essere sicuro, quindi non stiamo dicendo di non renderlo un principe o una principessa, ma se stai dicendo che il titolo è ciò che influenzerà quella protezione, allora non abbiamo creato quel mostro. Intorno a noi, in termini di pubblicità ingannevoli e tabloid, “Hai permesso che ciò accadesse, il che significa che nostro figlio dovrebbe essere al sicuro”. Ma gli esperti hanno negato le affermazioni di Meghan secondo cui…Differisce dal protocollo».