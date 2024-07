Parigi: il ministro dello Sport ha incontrato il sindaco e ha fatto un tuffo nella Senna

Lo aveva promesso: il ministro dello Sport, Amelie Odea Castera, ha fatto un tuffo nella Senna sabato 13 luglio, non lontano dall’Assemblea Nazionale. Voleva dimostrare che le acque della Senna erano sicure e pulite, in vista dei Giochi Olimpici che si sarebbero svolti tra pochi giorni Parigi.

La ministra dello Sport Amelie O’Dea Castera ha nuotato questa mattina nella Senna davanti alle telecamere di BFMTV. Il ministro è apparso in costume da bagno intero, con una cuffia strettamente attaccata ai capelli. Dopo aver camminato su una piattaforma di pietra, cadde nel fiume.

Il ministro dello Sport Audie Castera si bagna nella Senna per dimostrare che è adatta ad ospitare i Giochi Olimpici. Il sindaco Anne Hidalgo prevede di farlo il 17. pic.twitter.com/ZCY0rAxXeR – Manuel Terradillos (@manuterradillos) 13 luglio 2024

Si è sdraiata sulla schiena, ancora in acqua, davanti alle telecamere vicino al bordo, prima di avventurarsi in acqua per gattonare. Il ministro è stato accompagnato nel nuoto dal triatleta Alexis Hanquinouant, nominato portabandiera della delegazione francese ai Giochi Paralimpici.

Ciò ha suscitato il ridicolo da parte del Consiglio comunale di Parigi. Venerdì le autorità locali hanno annunciato i buoni risultati di un’analisi dell’acqua condotta sulla Senna, appena due settimane prima dell’inizio dei Giochi Olimpici, che comprendono principalmente eventi sul fiume e triathlon.

Secondo i media francesi, il progetto di balneazione nella Senna, per il quale lo Stato e gli enti locali della regione parigina hanno stanziato 1,4 miliardi di euro negli ultimi dieci anni con l’obiettivo di ripulire il fiume, ha avuto successo. La ragione e il “fattore potenziante” per il futuro del piano era lo svolgimento dei Giochi Olimpici. Almeno questo è ciò che ripetono lo stato dell’Ile-de-France e il comune di Parigi, dopo i primi buoni risultati dell’analisi batteriologica del fiume alla fine di giugno.

Promessa mantenuta! 🏊 con @Ahanquinquant, campione paralimpico di triathlon, che ha festeggiato il suo ruolo di portabandiera a Parigi 2024! 🇫🇷 pic.twitter.com/SsJYaWwhSS -Amelie Odia-Castera (@AOC1978) 13 luglio 2024

Anne Hidalgo si immergerà mercoledì

Pertanto, il ministro è qualche giorno avanti rispetto al sindaco Anne Hidalgo, con la quale si sa che i suoi rapporti sono pessimi.. Hidalgo ha promesso da tempo di fare il bagno nella Senna e, dopo diversi rinvii, è previsto che si tufferà nel fiume il 17 luglio, se la qualità dell’acqua lo consentirà.

Le gare olimpiche di triathlon e di nuoto in mare aperto si terranno al Pont Alexandre III sulla Senna.

Sabato mattina un commento sarcastico del Comune di Parigi diceva: “Tecnicamente e artisticamente, è difficile descrivere questo gesto come un tuffo, siamo più vicini a qualcosa che somiglia a uno scivolo, che alla fine riassume bene il tutto”. “Tra poche ore Amelie O’Dea Castera non sarà più ministra. Ciò che conta è la celebrazione pubblica e l’eccitazione collettiva dei parigini questo fine settimana per l’arrivo della fiamma olimpica”.

Lo storico tuffo di Anne Hidalgo nella Senna è previsto mercoledì mattina, 17 luglio, nove giorni prima della cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici, secondo un invito inviato martedì dal partner di nuoto in acque libere della competizione.

Va notato che nessuno dei media francesi ha menzionato il film di fantascienza di Netflix “Negli abissi della Senna”, che ruota attorno alla sicurezza delle acque della Senna in vista di un triathlon.