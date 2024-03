Trasmissione sportiva: tutte le partite di calcio

17/10/2023 | 08:48

Il programma di martedì (17/10) è ricco di appuntamenti calcistici della fase di qualificazione a Euro 2024. Dove guarderete le partite di Inghilterra e Italia, ma anche altre partite.

Martedì (17/10) continuano le competizioni calcistiche, con un calendario ricco di partite importanti per le qualificazioni agli Europei.

Naturalmente, una delle partite che attira l'attenzione è quella tra Inghilterra e Italia, dove la Nazionale azzurra lotta per la vittoria per mantenere le speranze di qualificazione a Euro 2024. Nello stesso girone, l'Ucraina, in cerca del secondo posto, affronta Malta.

La Francia, che ha avuto un giorno libero nel girone della Grecia e che affronterà nella fase finale, giocherà un'amichevole contro la Scozia.

La partita tra Kazakistan e Finlandia interessa anche ai greci, così come ai kazaki Si prevede una competizione “biancoazzurra”.

La nazionale del Kazakistan occupa il quarto posto nel Gruppo H, a quattro punti dalla vetta. Slovenia e Danimarca hanno 16 punti ciascuna, mentre Finlandia e Kazakistan ne hanno 12 ciascuno, e quest'ultimo giocherà in casa con San Marino e in trasferta con la Slovenia nelle partite di novembre.

L'incapacità di allontanarsi dalla coppia di testa in queste partite li manda direttamente alle semifinali della nazionale greca.

In privato Sezione SPORT24 Potrai guardare l'intero palinsesto televisivo di ogni giornata, mentre tutte le partite saranno seguite in diretta dal canale Centro partite.

Programma televisivo di martedì