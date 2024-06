Tre stelle nella nostra galassia potrebbero essere le più antiche dell’universo

Il trio di Le stelle antiche trovate qui nella nostra Via Lattea potrebbero essere alcune delle stelle più antiche dell’universo.

Le prime stelle erano composte principalmente da idrogeno ed elio, e questo è tutto ciò che è stato creato durante il Big Bang.

Queste stelle hanno prodotto elementi più pesanti, che sono stati poi incorporati nelle successive generazioni di stelle.

La quantità di elementi pesanti all’interno di questo trio suggerisce che si siano formati circa 12-13 miliardi di anni fa, poco dopo il Big Bang.

Inoltre, le stelle si muovono molto rapidamente e nella direzione opposta alla maggior parte delle altre stelle della nostra galassia.

Ciò suggerisce che abbiano iniziato la vita al di fuori della Via Lattea, forse nelle galassie nane primordiali che successivamente sono cadute nella nostra galassia.

Sebbene alcune di queste galassie nane esistano ancora oggi, sono troppo deboli per essere studiate in dettaglio.

La Grande e la Piccola Nube di Magellano sono galassie satelliti della nostra Via Lattea. Crediti: Team CEDIC Christophe Kaltzis, CCDGuide.com

Il team dietro lo studio ha chiamato le stelle “SASS”, che significa piccole stelle del sistema stellare accumulate, perché sembra che ogni stella appartenesse una volta alla propria piccola galassia che fu poi assorbita dalla Via Lattea.

“Ora possiamo cercare più analoghi [stars like these] “Nella Via Lattea sono molto più luminosi e studiano la loro evoluzione chimica senza dover inseguire queste stelle molto deboli”, afferma Anna Frebel del MIT, che ha condotto lo studio.

“Fanno parte del nostro albero genealogico cosmico. Ora abbiamo un nuovo modo per trovarli.”

