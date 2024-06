Nuova funzionalità ChatGPT: come personalizzare ChatBot

Reuters

Open AI ha annunciato una novità Aggiorna in ChatGPT. Il tuo ChatBot finora include alcune funzionalità nella sua versione gratuita. Con arrivo GPT-4o Molte funzioni finora sono state pagate, con ChatGPT Plus, E diventerai libero.

L’aggiornamento dell’Intelligenza Artificiale (AI) inizierà per la prima volta tra Utenti paganti , e poi avrai accesso gratuito. Quindi questa funzione richiederà del tempo per raggiungere ChatGPT.

Cos’è gpt-4o

Fino ad ora, ChatGPT ha utilizzato il motore AI GPT-3.5 e ChatGPT Plus ha offerto GPT-4 nella sua versione a pagamento. Ora GPT-4o Sarà offerto in entrambi: Gratuito e in più. Questo è un enorme miglioramento per gli utenti gratuiti.