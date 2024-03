Trucchi impeccabili per far sì che le vostre piante ricevano più luce, ora che è arrivato il freddo e c'è poco sole

Cura Le piante Quello che abbiamo dentro casa e nel cortile, sul balcone, sul balcone o in qualsiasi altra parte della casa, dipende da molte questioni che non possiamo ignorare. Questi elementi non solo garantiranno l’abbellimento del nostro ambiente, ma garantiranno anche che l’aria sia purificata.

Oltre al tempo di irrigazione e fertilizzazione, è necessario tenere conto anche dell'illuminazione necessaria Le piante Crescere positivamente. Non possiamo poi ignorare il fatto che l'arrivo del freddo è ormai alle porte e che l'autunno è ufficialmente arrivato.

Sono tante le cose che dovremmo sempre tenere in considerazione per prenderci cura delle nostre piante.

Quindi, a questo proposito, ti forniremo alcuni trucchi infallibili che ti aiuteranno a garantire che le tue piante ricevano più luce nonostante il freddo e meno ore di luce solare.

Prima di tutto, quindi hai Le piante All'interno riceve abbastanza luce ogni giorno, È importante ogni mattina, appena svegli, aprire le finestre e, soprattutto, le tende Così le tue piante da interno potranno ricevere la giusta quantità di luce per crescere in modo sano.

L'apertura di finestre e tende darà alle tue piante la luce naturale di cui hanno bisogno.

Un'altra opzione molto efficace In modo che il tuo Le piante Per ottenere la luce di cui hanno bisogno e avere un bell'aspetto nonostante il freddo, basta posizionare specchi di diverse dimensioni in punti strategici. In questo modo, verrà riflessa abbastanza luce per la loro crescita e il rischio di malattie sarà ridotto.

Prendersi cura delle piante in autunno e inverno significa non dimenticare questi consigli.

Infine, un altro consiglio È importante poter candidarsi utilizzando il proprio Le piante All'interno è fornire loro illuminazione artificiale utilizzando luci di coltivazione posizionate strategicamente vicino a loro.