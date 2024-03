“Tutto vuole anche essere rubato”: un uomo avverte i singaporiani dopo aver rotto il finestrino di un'auto al JB Ramadan Bazaar, Singapore News

sera Fare shopping a Johor Bahru (JB) si è trasformato in un vero incubo per il proprietario di un'auto dopo aver trovato la sua macchina in panne.

L'utente Zackabadi671 ha pubblicato su TikTok lunedì (18 marzo) una clip dell'incidente con la didascalia: “Tutti i singaporiani dovrebbero fare attenzione quando acquistano Raya in Malesia.“

Non si sa esattamente quando sia avvenuto l'incidente, ma Zakabadi671 ha dichiarato nel clip che è avvenuto al S'MART Pandan, uno dei più grandi mercati del Ramadan in JB.

La clip di 20 secondi mostrava i finestrini anteriori dell'auto Fatto a pezzi.

Il proprietario dell'auto ha anche scattato delle foto dell'interno della sua auto dopo il presunto furto, che mostravano l'interno vuoto. Non ha detto quali oggetti sono stati rubati dalla sua macchina.

“Questo di solito accade in Malesia, non ho bisogno di aggiungere altro. Anche tutto vuole rubare. Vogliono solo prendere le cose della gente”, ha detto Zakabadi 671 in malese, scioccato da ciò che ha visto.

Il video di Zackabadi671 ha ricevuto 537.000 visualizzazioni e 2.800 commenti e ha ricevuto reazioni contrastanti da parte dei netizen.

Molti online simpatizzano con la difficile situazione di Zackabadi671 e gli danno consigli su come evitare simili incidenti in futuro.

Tuttavia, altri ritengono che Zakabadi671 dovrebbe stare più attento e non parcheggiare la sua auto in quella zona, e uno di loro ha affermato che era “pericoloso”.

Alcuni malesi concordano sul fatto che anche i locali raramente fanno acquisti al S'MART Pandan.

AsiaOne ha contattato Zackabadi671 per un commento.

